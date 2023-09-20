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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات الفنية 2024

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات الفنية 2024.. بدأ العد التنازلي لبداية الدراسة بالفصل الدراسي الأول من العام الجديد 2023-2024، وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للدراسة في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

ويرغب الكثيرون من الطلاب معرفة موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات الفنية 2024، وتستعرض "الدستور" الخريطة الكاملة للعام الدراسي الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2023 – 2024، حتى يتعرف الطالب على التوقيت الذي خلاله تبدأ الامتحانات ليستعد لها.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 ليتعرف عليها الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية العام الدراسي الجديد.

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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023- 2024 تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد متضمنة موعد بداية الدراسة وإجازة منتصف العام ومواعيد الامتحانات الفصلية والنهائية.

وأعنلت وزارة التربية والتعليم عن بدء العام الدراسي لجميع امدارس الحكومية والخاصة ابتدائي وإعدادي وثانوي على مستوى الجمهورية يوم 30 سبتمبر المقبل.

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وينتهي العام الدراسي بفصليه الأول والثاني يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، واستثنت وزارة التعليم المدارس الدولية في بدء الدراسة مبكرًا بداية من نهاية أغسطس بشرط التقدم بطلب رسمي لأخد الموافقة.

 

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات الفنية 2024

وجاءت خريطة العام الدراسي الجديد للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية لغات والخاصة كالتالي:

  • يضم العام الجديد 35 أسبوعًا دراسيًا
  • يبدأ العام الدراسي يوم 30 سبتمبر 2023
  • ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024
  • تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024
  • بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024
  • ينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 6 يونيو 2024
  • تبدأ امتحانات نهاية الهام للنقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو
  • تبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو
  • امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ السبت 15 يونيو
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