الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 و5 سنوات

تنسيق
تنسيق

تصدر عنوان نتيجه  تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عملية البحث على محرك "جوجل" خلال الوقت الحالي، وذلك عقب انتهاء مرحلة كتابة رغبات الطلاب  للالتحاق بالكليات التي حددتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

وتستعرض "الدستور" خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي من قبل أنه من المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عقب انتهاء مرحلة كتابة الرغبات والتي تنتهي اليوم الثلاثاء.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأضافت وزارة التعليم العالي مساء أمس الإثنين 18 سبتمبر 2023 أنه المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد مرور 72 ساعة عبر موقع تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد المصرية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم من هنا.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. وكيفية تسجيل الرغبات

رابط تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وأخر موعد للتعديل

موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وآخر موعد لتسجيل الرغبات

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

خطوات كتابة رغبات الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد المصرية لتسجيل رغباتهم للالتحاق بالكليات من خلال الضغط على الرابط التالي على وزارة التعليم العالي هنا ثم اتباع خطوات كتابة رغبات الدبلومات الفنية 2023 التالية:-

  • اولا : قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.
  • ثانيا : اختيار نوع المؤهل ونظام الدراسة (دبلوم صناعي، دبلوم تجاري، دبلوم زراعي، دبلوم فندقي) ونظام الدراسة (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).
  • ثاليا : قم بالاختيار الكليات والمعاهد المتاحة.
  • رابعا : بعد اختيار الكليات والمعاهد، قم بترتيبها حسب الأهمية بالنسبة لك.
  • خامسا : يجب أن يكون اختيارك الأول هو الكلية أو المعهد الذي ترغب في الالتحاق به أكثر من غيره.
  • سادسا : الضغط على زر "حفظ" للتسجيل.

آخر موعد لتسجيل الرغبات

وكانت قد بدأت فترة تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023 يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر 2023، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر 2023، ومن المقرر أن تظهر نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عقب أيام فقط من كتابتها. 

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