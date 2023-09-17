تصاعدت حدة البحث عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري، وذلك عقب مد الفترة المخصصة لتسجيل رغبات الطلاب حيث كان من المتوقع أن يتم الانتهاء من تسجيل الرغبات يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023 لتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجاري حرصا على مستقبل الطلاب الراغبين في التقديم.

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري

يستطيع الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية (تجاري، صناعي، زراعي، تمريض،…) بنظاميها التعلمي الـ (3-5) سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة بنظام السنتين بعد الثانوية العامة تسجيل رغباتهم في استمارة التنسيق للالتحاق بإحدى الكليات المتاحة لهم وفقا لتخصصهم الدراسي.

ويمكنهم معرفة أسماء الكليات المرشحين لها من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال كافة البيانات الشخصية للطالب الراغب في الاستعلام حيث يتم التفضيل بين الطلاب من خلال المجموع ونوع الدبلوم الحاصل عليه والتوزيع الجغرافي لمحل سكن الطالب.

موعد إعلان نتائج تنسيق طلاب الدبلومات 2023

يتم إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات تجاري في غضون 72 ساعة فقط من غلق باب تسجيل الرغبات أى يوم السبت 22 سبتمبر 2023 على أقصى تقدير حيث يتمكن الطلاب من التقدم بأوراق التحاقهم في الكليات المرشحين لها خلال الأسبوع قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الجاري عقب طباعة بطاقة الترشيح.

تتلخص أوراق التقديم في الكليات في شهادة الحصول على الدبلوم الفني موضح به مجموع الطالب الكلي وفي كل مادة من المواد المقررة وشهادة الميلاد المميكنة للطالب المتقدم والموقف من التجنيد للطلاب الذكور.

موعد التقديم في الكليات لطلاب الدبلوم الفني 2023

يحق للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني (تجاري، صناعي، زراعي، تمريض، …) بنظاميها التعلمي الـ (3-5) سنوات ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة بنظام السنتين بعد الثانوية العامة التقدم بأوراقهم فور إعلان نتائج التنسيق وذلك لإنهاء إجراءات الالتحاق بالكلية واستخراج الكارنية الدراسي الذي يسمح للطالب دخول الجامعة.

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