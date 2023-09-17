جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في الجولة الخامسة

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في الأسبوع الخامس من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" حيث انطلقت أمس أولى مباريات الجولة الحالية والتي انتهت بالفوز و الهزيمة دون خروج المباراة بالتعادل سواء السلبي أو الإيجابي وكانت النتيجه الأبرز هي نتيجة 3-1 التي تكررت في 4 مباريات ونتيجه 1-0 التي تكررت في مباراتين فخاضت الفرق الإنجليزية 7 لقاءات أمس ويتم استئناف مباريات الجولة الثانية اليوم وغدا واليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر سيتي 5 5 0 0 14 3 +11 15 2 توتنهام 5 4 1 0 13 5 +8 13 3 ليفربول 5 4 1 0 12 4 +8 13 4 برايتون 5 4 0 1 15 7 +8 12 5 أرسنال 4 3 1 0 8 4 +4 10 6 وست هام 5 3 1 1 10 7 +3 10 7 أستون فيلا 5 3 0 2 11 10 +1 9 8 كريستال بالاس 5 2 1 2 6 7 -1 7 9 فولهام 5 2 1 2 5 10 -5 7 10 برينتفورد 5 1 3 1 8 6 +2 6 11 نيوكاسل 5 2 0 3 8 7 +1 6 12 نوتنغهام فورست 4 2 0 2 6 6 0 6 13 مانشستر يونايتد 5 2 0 3 6 10 -4 6 14 تشيلسي 4 1 1 2 5 5 0 4 15 ولفرهامبتون 5 1 0 4 5 11 -6 3 16 بورنموث 4 0 2 2 4 8 -4 2 17 شيفيلد 5 0 1 4 5 9 -4 1 18 إيفرتون 4 0 1 3 2 8 -6 1 19 بيرنلي 3 0 0 3 3 11 -8 0 20 لوتون تاون 4 0 0 4 2 10 -8 0

ويتصدر فريق مانشستر سيتي جدول الدوري الإنجليزي بعد الجولة الخامسة برصيد نقاط 15 نقطة وفي المركز الثاني توتنهام وفي الثالث فريق ليفربول برصيد 13 نقطة.