السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم في الجولة الخامسة

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم الافتتاحي للجولة الخامسة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي تستحوذ على النسب بحث عاليه عبر محرك جوجل العالمي ما جعلها الأكثر رواجا خلال الساعات القليلة الماضية حيث يتابع الملايين من محبي وعشاق الساحرة المستديرة في مصر والعالم مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي للاستمتاع بالمنافسة بين الفرق في هذه المسابقة التي تعد واحدة من أكثر مسابقات كرة القدم متابعة في العالم.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وتنطلق اليوم 7 مباريات من الجولة الحالية للدوري الإنجليزي وتستأنف باقي مباريات الاسبوع الخامس غدًا الأحد وتختتم يوم الاثنين المقبل بمباراة نوتنجهام فورست وبيرنلي أما عن مواعيد مباريات الدوري الانجليزي اليوم فهي على هذا النحو:

وولفرهامبتون X  ليفربول 

ويستضيف فريق ولفرهامبتون نظيره فريق ليفربول في افتتاح مباريات الاسبوع الخامس وذلك على استاد مولينيو ٠حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام  الساعة 2:30 ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة بين سبورت HD1.

أستون فيلا X  كريستال بالاس 

كما تنطلق مباراة أستون فيلا وفريق كريستال بالاس اليوم في تمام  الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.        

فولهام  X لوتون تاون 

وفي تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة تقام مباراة فولهام و لوتون تاون اليوم.

مانشستر يونايتد X   برايتون 

كما تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على قناة بين سبورت HD 2.

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توتنهام هوتسبير X  شيفيلد يونايتد 

وتقام مباراة توتنهام هوتسبير وشيفيلد يونايتد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. 

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وست هام X مانشستر سيتي 

ويواجه فريق وست هام نظيره مانشستر سيتي  اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وذلك عبر قناة بين سبورت HD 1.

نيوكاسل يونايتد X  برينتفورد 

وفي ختام مباريات اليوم من الإسبوع الخامس تنطلق مباراة نيوكاسل يونايتد ونظيره فريق برينتفورد وذلك في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة  ويذاع اللقاء عبر قناة  بين سبورت HD1.                 

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