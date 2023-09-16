السبت 16 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

ليفربول
ليفربول

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وولفرهامبتون، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - آندي روبرتسون.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ديوجو جوتا.

ويفتقد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مباراة اليوم لخدمات مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك؛ بسبب الإيقاف.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أصدر عقوبة إضافية، بإيقاف فيرجيل فان دايك مباراة أخرى، بجانب غرامة مالية؛ وذلك نظرًا لاحتجاجه بشكل بالغ على قرار الحكم، واعتدائه لفظيًا على الحكم بعد طرده من مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1. 

txt

مفاجأة بشأن مشاركة ميسي بمباراة انتر ميامي المقبلة

txt

يورجن كلوب عن مستقبل محمد صلاح: لست قلقًا

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، خلف كلًا من توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 12 نقطة.

بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد خوض أربع جولات في الموسم الجاري 2023-2024.

ليفربول وولفرهامبتون الدورى الانجليزى تشكيل ليفربول تشكيل ليفربول المتوقع محمد صلاح صلاح كلوب

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 16-9-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مفاجأة بشأن مشاركة ميسي بمباراة انتر ميامي المقبلة

مَن هو اللاعب سراج الدعيسى ضحية إعصار دانيال فى ليبيا؟

ليفربول يدرس التعاقد مع مبابى وفينيسيوس لخلافة محمد صلاح

الشوالى معلقًا على مباراة الأهلى واتحاد العاصمة فى كأس السوبر الإفريقى

الأهلى VS اتحاد العاصمة.. القيمة السوقية لطرفى السوبر الإفريقى

أفضل 10 أندية في انطلاقة الدوريات الكبرى موسم 2023 - 2024

الأكثر قراءة

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح بالدورى الإنجليزى

"أون تايم سبورتس" تذيع مباراة أرتا سولار والزمالك فى كأس الكونفدرالية

الرئيس السيسى يفتتح عددًا من مشروعات "حياة كريمة" ببنى سويف

6 فئات لتذاكر حفل الأساتذة 2 ومدحت صالح بالأوبرا.. و8 شروط للحضور

معاينة موقع انقلاب ميكروباص بطريق الواحات أسفر عن مصرع وإصابة 16 شخصًا

"فوى فوى فوى" يزيح "العميل صفر" من صدارة الإيرادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صفاء النجار

حكايات التيه والظل

ماجد حبته

قمة ثامنة للحزام والطريق

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات