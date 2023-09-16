تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح أساسيًا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

يستعد فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره وولفرهامبتون، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تُقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

من المرجح أن يكون تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز - إبراهيما كوناتي - جويل ماتيب - آندي روبرتسون.

خط وسط الملعب: دومينيك سوبوسلاي - واتارو إندو - كورتيس جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح - كودي جاكبو - ديوجو جوتا.

ويفتقد فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مباراة اليوم لخدمات مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك؛ بسبب الإيقاف.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أصدر عقوبة إضافية، بإيقاف فيرجيل فان دايك مباراة أخرى، بجانب غرامة مالية؛ وذلك نظرًا لاحتجاجه بشكل بالغ على قرار الحكم، واعتدائه لفظيًا على الحكم بعد طرده من مباراة ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد، والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 2-1.

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، خلف كلًا من توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، ومانشستر سيتي المتصدر برصيد 12 نقطة.

بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد خوض أربع جولات في الموسم الجاري 2023-2024.