الجمعة 15 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

يورجن كلوب عن مستقبل محمد صلاح: لست قلقًا

محمد صلاح
محمد صلاح

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، غضبه من السؤال عن مستقبل لاعبه محمد صلاح، وربطه بالانتقال لـ اتحاد جدة السعودي.

وكان ليفربول قد رفض عروض اتحاد جدة للتعاقد مع محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

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ليفربول يدرس التعاقد مع مبابى وفينيسيوس لخلافة محمد صلاح

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تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

وذكرت تقارير أن الاتحاد السعودي لن يتوقف عن مسعاه بالتعاقد مع صلاح، وسيعود في الميركاتو الشتوي لمحاولة ضمه من ليفربول.

ويستعد ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة وولفرهامبتون، عند سؤاله عن مستقبل محمد صلاح: "هل تمزح معي؟ أليس كذلك؟، بعد أسبوع من إغلاق نافذة الانتقالات، أنتم تسألون!".

وأضاف: "من الواضح أنك لا تستطيع الانتظار حتى ديسمبر، ولم تفكر في الأمر حتى، أنا لست قلقًا".

 ليفربول يخشى من رحيل محمد صلاح

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن نادي ليفربول يخشى من رحيل محمد صلاح، لذلك يبحث عن صفقة مميزة جديدة لخلافة "مو"، الذي سينتهي عقده مع الريدز في يونيو 2025.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي اتحاد جدة سيحاولون مجددًا التعاقد مع محمد صلاح في صيف 2024 المقبل، وقد تنتهي المفاوضات بالموافقة، وهو الأمر الذي تحاول إدارة ليفربول تجنبه.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن ليفربول يُدرس فكرة التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، أو ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وترى إدارة ليفربول أن مبابي وفينيسيوس بديلين مثاليين لخلافة محمد صلاح، الأمر الذي سيكون بمثابة ضربة قوية لنادي ريال مدريد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي لـ مبابي رفقة باريس سان جيرمان في صيف 2024 المقبل، ورفض تجديد عقده مع ناديه؛ نظرًا لرغبته في ارتداء قميص ريال مدريد في الموسم المقبل.

يورجن كلوب محمد صلاح صلاح ليفربول الاتحاد اتحاد جدة

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