الأربعاء 13 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية عن جزء من ثروة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي، عقب العرض الذي قدمه له نادي اتحاد جدة السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وتقدمت إدارة النادي بأكثر من عرض لضمه، ولكن لم تنجح في إقناع إدارة النادي بالموافقة على ضمه، رغم أن العرض وصل إلى حصوله على راتب قدره 180 مليون جنيه إسترليني.

الكشف عن رصيد محمد صلاح في أحد حساباته البنكية 


وذكر موقع “ليفربول وورلد” نقلًا عن كيران ماجواير، المحاضر المالي في جامعة ليفربول، قوله إن محمد صلاح يملك 20 مليون جنيه إسترليني في أحد حساباته لأحد مشاريعه التجارية.

وأفاد “ماجواير” بأن الحساب المذكور لـ"محمد صلاح" هو حساب شركته التي تتعامل مع الأمور المتعلقة بحقوق ملكيته الفكرية وما إلى ذلك، مشيرًا إلى أنه يملك في هذا الحساب 20 مليونًا و182 ألف جنيه إسترليني.

لذلك يرى “ماجواير” أن محمد صلاح ليس بحاجة كبيرة إلى المال، مشيرًا إلى أن المبلغ المذكور في حساب واحد فقط ولديه شركات أخرى أيضًا، وهو ما يعني أن فكرة انتقاله لحاجته للمال لن تكون واقعية.

ويتقاضى محمد صلاح 350 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا مع ليفربول بموجب العقد الجديد الذي وقعه مع النادي في صيف العام الماضي.

وانتقل محمد صلاح لنادي ليفربول قادمًا من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 309 مباريات، وسجل 188 هدفًا وصنع 81 لزملائه في الفريق.

وساهم محمد صلاح في استعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.

ثروة محمد صلاح محمد صلاح ليفربول اتحاد جدة حساب محمد صلاح البنكي

مواد متعلقة

ضمنهم بوكايو ساكا.. 4 بدائل لخلافة محمد صلاح فى ليفربول

آخرهم محمد صلاح.. نجوم تعرضوا لتقليد احتفالاتهم فى المباريات

غير قابل للمساس.. محمد صلاح باق فى ليفربول والتفاوض فى 2024

الأكثر قراءة

الأرصاد: عاصفة "دانيال" انتهت تمامًا ومرت بسلام على مصر

تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

ملخص أزمة الأهلى مع المنتخب.. هل تسببت فى الهزيمة من تونس؟

"فضحني بين الجيران".. حكاية تعذيب وقتل عاصم على يد والده بحلوان

والدة 3 ضحايا فى العاصفة دانيال: "الحبايب راحوا وأبوهم مات من 3 سنين" (فيديو)

"كانت حقودة على بنتى المعاقة".. أقوال الأب تدفع بربة منزل للحبس فى المقطم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

مدحت بشاى

عندما تكون القـــرية وطنًا للإبداع

عبد الرحيم طايع

التعليم بالدروس الخصوصية!

محمد رفعت

الرئيس والسكان !

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود "2"

وائل لطفي

مصر والممر والطريق

إبراهيم داود

لنحتفل حفاظًا على الذاكرة

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟