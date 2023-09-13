تفاصيل رصيد أحد حسابات محمد صلاح البنكية

كشفت تقارير صحفية عن جزء من ثروة محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الانجليزي، عقب العرض الذي قدمه له نادي اتحاد جدة السعودي في الانتقالات الصيفية الماضية.

وحاول نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع محمد صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، وتقدمت إدارة النادي بأكثر من عرض لضمه، ولكن لم تنجح في إقناع إدارة النادي بالموافقة على ضمه، رغم أن العرض وصل إلى حصوله على راتب قدره 180 مليون جنيه إسترليني.

الكشف عن رصيد محمد صلاح في أحد حساباته البنكية



وذكر موقع “ليفربول وورلد” نقلًا عن كيران ماجواير، المحاضر المالي في جامعة ليفربول، قوله إن محمد صلاح يملك 20 مليون جنيه إسترليني في أحد حساباته لأحد مشاريعه التجارية.

وأفاد “ماجواير” بأن الحساب المذكور لـ"محمد صلاح" هو حساب شركته التي تتعامل مع الأمور المتعلقة بحقوق ملكيته الفكرية وما إلى ذلك، مشيرًا إلى أنه يملك في هذا الحساب 20 مليونًا و182 ألف جنيه إسترليني.

لذلك يرى “ماجواير” أن محمد صلاح ليس بحاجة كبيرة إلى المال، مشيرًا إلى أن المبلغ المذكور في حساب واحد فقط ولديه شركات أخرى أيضًا، وهو ما يعني أن فكرة انتقاله لحاجته للمال لن تكون واقعية.

ويتقاضى محمد صلاح 350 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا مع ليفربول بموجب العقد الجديد الذي وقعه مع النادي في صيف العام الماضي.

وانتقل محمد صلاح لنادي ليفربول قادمًا من روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه، مشاركًا في 309 مباريات، وسجل 188 هدفًا وصنع 81 لزملائه في الفريق.

وساهم محمد صلاح في استعادة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بعد غياب استمر 30 عامًا، بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا وبطولة كأس العالم للأندية وبطولتي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس الاتحاد الإنجليزي، ووضع اسمه ضمن أساطير الريدز التاريخيين.