الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ضمنهم بوكايو ساكا.. 4 بدائل لخلافة محمد صلاح فى ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

رغم انتهاء فترة الميركاتو الصيفي، ولكن لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

وارتبط اسم محمد صلاح بإمكانية الرحيل عن صفوف ليفربول، منذ صيف 2023 المنصرم، في ظل اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي الشديد بالحصول على خدماته.

4 بدائل لخلافة محمد صلاح فى ليفربول

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية، فإن إدارة ليفربول تبحث عن بديل مناسب لخلافة محمد صلاح، رغم قراره بالبقاء في صفوف الفريق.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إدارة ليفربول تريد إيجاد اللاعب المناسب لخلافة محمد صلاح، تحسبًا لرحيله في أي وقت، حيث وضعت 4 بدائل لنجمنا المصري "مو".

تقرير صحيفة "ليفربول إيكو" عن بدائل محمد صلاح فى ليفربول

 

وبناءً عليه، رصدت الصحيفة فى تقريرها، اللاعبين المُرشحين لخلافة محمد صلاح، على النحو التالى:

1- الإنجليزي بوكايو ساكا، نجم أرسنال، بعد تألقه الكبير رفقة ناديه منذ الموسم الماضي 2022-2023، تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، وسيكون بديلًا مناسبًا لـ محمد صلاح، بالإضافة إلى صغر سنه، فهو يبلغ 22 عامًا.

2- الجورجي كفاراتسخيليا، نجم نابولي، توهج بشكل كبير رفقة ناديه، وقادهم نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي 2022-2023، بعد غياب 30 عامًا، ليخطف الأنظار بقوة وعلى رأسهم نادي ليفربول، الذي بات يفكر في التعاقد معه لخلافة محمد صلاح.

 

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3- رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، أحد المُرشحين لخلافة محمد صلاح، ولكن الدخول في مفاوضات مع النادي الملكي للحصول على خدماته لن يكون سهلًا على الإطلاق، في ظل الاعتماد عليه في المباريات، لاسيما أنه يبلغ 22 عامًا، وبالتالي فإنه بمثابة "مستقبل" الميرنجي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن رودريجو جوس شارك في 25 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، تحت قيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، سجل خلالها 7 أهداف، وقدم 25 تمريرة حاسمة.

4- السويدي ديان كولوسيفسكي، لاعب توتنهام، تواجد على طاولة المُرشحين لخلافة محمد صلاح في ليفربول، خاصة أنه يبلغ من العُمر23 عامًا، وبالتالي فإنه سيكون مستقبلا للفريق اللندني.

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