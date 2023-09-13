آخرهم محمد صلاح.. نجوم تعرضوا لتقليد احتفالاتهم فى المباريات

مثل بقية نجوم كرة القدم، تعرّض نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، إلى محاكاة وتقليد احتفاله خلال مباراة منتخب مصر الودية أمام تونس.

وتعرّض منتخب مصر للهزيمة أمام تونس بنتيجة 1-3، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين مساء أمس الثلاثاء.

نجوم تعرضوا لمحاكاة وتقليد احتفالاتهم في المباريات

يستعرض "الدستور" الاحتفالات التي تم تقليدها ومحاكاتها في المباريات، وذلك على النحو التالي:

1- حمزة رفيعة يُقلّد احتفال محمد صلاح

افتتح عيسى ليدوني التهديف لمنتخب تونس في الدقيقة الثالثة، قبل أن يُسجل حمدي فتحي هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 34 قلص عمر كمال عبدالواحد الفارق، وسجل هدف منتخب مصر الأول، ولكن في الدقيقة 90+5 سجل حمزة رفيعة الهدف الثالث لمنتخب تونس.

وبعد تسجيله الهدف الثالث، قرر حمزة رفيعة تقليد احتفال محمد صلاح، الذي يقف من خلاله على قدم واحدة، في محاكاة لرياضة "اليوجا" الشهيرة.

احتفال محمد صلاح

حمزة رفيعة يُقلّد احتفال محمد صلاح

2- كريستيانو رونالدو يُقلّد احتفال ليونيل ميسي

يظل الصراع مستمرًا بين الأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، سواء في الأداء، أو تسجيل الأهداف، أو حتى في طريقة الاحتفال.

ويُعد أشهر مواقف محاكاة الاحتفالات بين خِصمين، هو تقليد كريستيانو رونالدو لاحتفال ليونيل ميسي، في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة في عام 2017، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بنتيجة 3-2.

وشهدت هذه المباراة احتفال ميسي بهدفه القاتل، بركضه نحو جماهير ريال مدريد، ورفع قميصه في وجههم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ولكن في كلاسيكو السوبر الإسباني، الذي أقيم في العام ذاته على ملعب "كامب نو"، انتهت المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1، وهنا قرر رونالدو الانتقام واستفزاز ميسي من خلال تقليد احتفاله، حيث ركض نحو جماهير برشلونة ورفع قميصه في وجههم بنفس الطريقة.

احتفال ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

3- نيمار يُحاكي احتفال هالاند

من أغرب الاحتفالات التي شهدتها ملاعب كرة القدم، هو احتفال النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع فريقه السابق بروسيا دورتموند، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-1، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقرر هالاند الاحتفال عن طريق ممارسة وضعية من وضعيات رياضة "اليوجا" الشهيرة.

ولكن في مباراة الإياب، نجح فريق باريس سان جيرمان في التغلّب على دورتموند بهدفين دون رد، ويخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي هذه المباراة، قرر نيمار الانتقام من هالاند واستفزازه، من خلال محاكاة وتقليد احتفاله بالطريقة ذاتها عقب نهاية اللقاء.