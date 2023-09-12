فى آخر ودياته.. منتخب مصر يخسر أمام تونس بثلاثية

تغلب منتخب تونس على الـمنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم وديًا مساء اليوم الثلاثاء.

الشوط الأول

وفي الدقيقة 15 سدد عمر مرموش ركلة حرة، اصطدمت بالقائم الأيسر لأيمن حمدان.

وحاول بالدقيقة 19 حسام عبدالمجيد برأسية بعد ركنية من صلاح جاءت بجانب مرمى حمدان.

وانفرد محمد بن رمضان بمرمى أبوجبل بالدقيقة 28 وسدد كرة فوق مرماه بكثير.

وانفرد عمر مرموش بالدقيقة 31 بمرمى حمدان وسدد كرة تصدى لها الأخير.

ومن جديد تألق حمدان أمام انفراد زيزو بالدقيقة 33 وتصدى لتسديدة أخرى.

وتمكن عمر كمال عبدالواحد من تقليص الفارق لصالح مصر، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس التونسي.

الشوط الثاني

الشوط الثاني لم يشهد أية تغييرات في صفوف الفراعنة.

وطالب منتخب تونس بالدقيقة 54 بركلة جزاء بعد عرقلة من مرموش على محمد على بن رمضان.

وفي الدقيقة 68 أخطأ دحمان في خروج من مرماه ثم سددها بطريقة غريبة مصطفى محمد والمرمى خالٍ.

وفي الدقيقة 89 سدد مصطفى محمد كرة قوية، داخل منطقة الجزاء مرت بقليل بجوار مرمى حارس تونس.

وفي الدقيقة الخامسة من وقت بدل الضائع أنهى حمزة رفيعة اللقاء بهدف ثالث بتسديدة داخل منطقة الجزاء بعد خطأ من أبوجبل ودفاع المنتخب الوطني.

تشكيل مصر وتونس

ويقود الهجوم قائد الفريق محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي ويجاوره عمر مرموش ومصطفى محمد.

بينما بدأ في خط الدفاع، عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو"، طارق حامد، حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

ويقود نسور قرطاج في لقاء اليوم علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، بينما يقود الهجوم يوسف المساكني.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: وجدي كشريدة- علي معلول- منتصر الطالبي - ياسين مرياح- علي العابدي

خط الهجوم: عيسى العيدوني- إلياس السخيري- محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إلياس العاشوري- يوسف المساكني.