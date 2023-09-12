الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

75 دقيقة.. مصطفى محمد يهدر فرصة هدف لمصر أمام تونس

مصر وتونس
مصر وتونس

مرت 75 دقيقة من لقاء منتخب مصر وتونس وديًا، حيث تقدم الأخير بهدفين لهدف، في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء.

وتقدم منتخب نسور قرطاج وفاجأ الفراعنة بهدفين في أول 10 دقائق عن طرق عيسى العيدوني وحمدي فتحي بالخطأ في مرماه.

وتمكن عمر كمال عبدالواحد من تقليص الفارق لصالح مصر، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء سكنت على يسار الحارس التوني.


شوط ثانٍ دون تغييرات في صفوف الفراعنة

وطالب منتخب تونس بالدقيقة 54 بركلة جزاء بعد عرقلة  من مرموش على محمد على بن رمضان.

وفي الدقيقة 68 أخطأ  دحمان في خروج من مرماه ثم سددها بطريقة غريبة مصطفى محمد والمرمى خالٍ.

ويقود الهجوم قائد الفريق محمد صلاح ولاعب ليفربول الإنجليزي ويجاوره عمر مرموش ومصطفى محمد.

بينما بدأ في خط الدفاع، عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام.

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: عمر كمال، حسام عبدالمجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو"، طارق حامد، حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

ويقود نسور قرطاج في لقاء اليوم علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، بينما يقود الهجوم يوسف المساكني.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: وجدي كشريدة- علي معلول- منتصر الطالبي - ياسين مرياح- علي العابدي

خط الهجوم: عيسى العيدوني- إلياس السخيري- محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إلياس العاشوري- يوسف المساكني.

مصر مصر وتونس منتخب مصر تونس العيدوني

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