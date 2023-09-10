الأحد 10 سبتمبر 2023
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رياضة

مواعيد مباريات ليفربول القادمة خلال شهر سبتمبر 2023

مواعيد مباريات ليفربول
مواعيد مباريات ليفربول القادمة

مواعيد مباريات ليفربول القادمة خلال شهر سبتمبر، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح في البطولات المختلفة سواء الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات ليفربول القادمة

وينتظر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، العديد من المباريات القوية والمهمة خلال شهر سبتمبر الجاري، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات ليفربول القادمة خلال شهر سبتمبر، وذلك على النحو التالي:

- وولفرهامبتون × ليفربول: في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 16 سبتمبر، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- لاسك لينز النمساوي × ليفربول: في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر، في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

- ليفربول × وست هام يونايتد: في الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

- ليفربول × ليستر سيتي: في الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين، يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- توتنهام هوتسبير × ليفربول: في الدوري الإنجليزي، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر، في الساعة السابعة والنصف مساءً.

 

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ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة نغمة الانتصارات في مختلف البطولات بالموسم الجاري 2023-2024، أملًا في حصد أكبر عدد ممكن من الألقاب.

ويتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 10 نقاط، خلف توتنهام هوتسبير صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، وخلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة برصيد 12 نقطة.

وخاض فريق ليفربول 4 جولات في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد 2023-2024 حتى الآن، حقق خلالهم ثلاث انتصارات وتعادل وحيد.

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