الأحد 10 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات القارية بين المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة أيرلندا ضد هولندا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مواجهات تصفيات أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- كازاخستان X أيرلندا الشمالية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- الجبل الأسود X بلغاريا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- فنلندا X الدنمارك: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

- جزر فاروه X مولدوفا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

- ليتوانيا X صربيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- سان مارينو X سلوفينيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- أيرلندا X هولندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- اليونان X جبل طارق: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.      

- ألبانيا X بولندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

txt

محمد صلاح يدعم ضحايا زلزال المغرب (صورة)

txt

صحيفة إنجليزية: نجم توتنهام كان بديل صفقة محمد صلاح فى اتحاد جدة

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- توجو X الرأس الأخضر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7.

- نيجيريا X ساوتومي و برينسيب: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

- جامبيا X الكونغو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

اقرأ أيضاً

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة هولندا تصفيات امم اوروبا تصفيات أمم إفريقيا

الأكثر قراءة

العاصفة “دانيال” تضرب مصر غدًا.. وأمطار غزيرة على هذه المناطق

"القاهرة الإخبارية": زلزال المغرب كارثة طبيعية حلت بمراكش ومَنْ حولها (فيديو)

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الثلاثاء المقبل (فيديو)

كريم عبدالعزيز يعود إلى "الحشاشين" بعد انتهاء عطلته الصيفية

الرئيس السيسى: ينبغى العمل على سد الفجوة التكنولوجية لضمان مستقبل أفضل للبشرية

"تعليم القليوبية" يحصد مركزين فى مسابقة قريتى على مستوى الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

زغرودة حلوة لعالم جديد

وائل لطفي

فى قلب العالم

لواء.حمدى البطران

ضرورة استكمال المسيرة

سامح محجوب يكتب: السيسى جابه كل الخراب بشجاعة وطنية وإخلاص

ماجد حبته

صوت إفريقيا فى العشرين

مدحت بشاى

الحكيم "الفلكى".. وعظيمات مصر"السيسى"

أحمد بهاء الدين شعبان

"إحنا" والبريكس!

لواء. محسن الفحام

بين المتاح والمطلوب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب