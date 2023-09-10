مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات القارية بين المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2023-2024.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة أيرلندا ضد هولندا في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024"، بالإضافة إلى مواجهات تصفيات أمم أفريقيا.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- كازاخستان X أيرلندا الشمالية: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- الجبل الأسود X بلغاريا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- فنلندا X الدنمارك: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

- جزر فاروه X مولدوفا: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

- ليتوانيا X صربيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- سان مارينو X سلوفينيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

- أيرلندا X هولندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1.

- اليونان X جبل طارق: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2.

- ألبانيا X بولندا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 3.

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

- توجو X الرأس الأخضر: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7.

- نيجيريا X ساوتومي و برينسيب: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.

- جامبيا X الكونغو: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 6.