فرنسا تلامس “يورو 2024” بثنائية في أيرلندا.. وهولندا تعبر اليونان بسهولة

أصبح منتخب فرنسا على مشارف التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم “يورو 2024”، المقرر إقامتها في ألمانيا صيف العام المقبل.

وتغلب المنتخب الفرنسي 2 / صفر على ضيفه منتخب أيرلندا، الخميس، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوزا سهلا لمنتخب هولندا على ضيفه منتخب اليونان.

وواصل المنتخب الفرنسي التحليق في صدارة جدول ترتيب المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع لقاءاته الخمسة الأولى بالتصفيات، ليصبح قريبا للغاية من حجز مقعده في النهائيات للمرة الـ11 في تاريخه وللنسخة التاسعة على التوالي.

في المقابل، رفع منتخب هولندا رصيده إلى 6 نقاط، بعد خوضه 3 لقاءات، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب اليونان، صاحب المركز الثالث، الذي يمتلك نفس الرصيد، ولكن من 4 مباريات.

وتوقف رصيد منتخب أيرلندا عند 3 نقاط من 4 لقاءات في المركز الرابع، ويتذيل منتخب جبل طارق، الذي لم يلعب في تلك الجولة، جدول الترتيب، بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته في جميع مواجهاته الأربع الأولى.

وعلى ملعب “حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية باريس، افتتح أوريلين تشواميني التسجيل للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 19، قبل أن يضيف “البديل” ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 48، محرزا هدفه الأول في مسيرته الدولية، تحت أنظار والده النجم الفرنسي السابق ليليان تورام، الذي تواجد في المدرجات لمتابعة اللقاء.

وبذلك، كرر منتخب فرنسا تفوقه على نظيره الأيرلندي، بعدما تغلب عليه للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، والتي كان آخرها الفوز 1 / صفر مباراتهما بالجولة الثانية للتصفيات الحالية في العاصمة الأيرلندية دبلن.

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هولندا تحقق فوزًا سهلاً على اليونان

وعلى ملعب (فيليبس)، بمدينة أيندهوفن، لم يجد منتخب هولندا أدنى صعوبة في اجتياز نظيره اليوناني، بعدما فاز عليه 3 / صفر.

وأحرز مارتن دي رون الهدف الأول لهولندا في الدقيقة 17، قبل أن يسجل زميلاه كودي جاكبو وفاوت فيخهورست الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 31 و39 على الترتيب.