مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة
يستحوذ اهتمام عشاق الساحرة المستديرة على البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمختلف المباريات للفرق المفضلة لهم.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة
في هذا التقرير ننشر لعشاق كرة القدم جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة
كازاخستان X ايرلندا الشمالية
الساعة 4 مساء
beIN Sports
الجبل الأسود X بلغاريا
الساعة 7 مساء
beIN Sports
فنلندا X الدانمارك
الساعة7 مساء
beIN Sports
جزر فاروه X مولدوفا
الساعة6 مساء
beIN Sports
ليتوانيا X صربيا
الساعة9.45 مساء
beIN Sports
سان مارينو X سلوفينيا
الساع9.45 مساء
beIN Sports
ايرلندا X هولندا
الساعة9.45 مساء
beIN Sports
اليونان X جبل طارق
الساعة 9.45 مساء
beIN Sports
ألبانيا X بولندا
الساعة9.45 مساء
beIN Sports
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
توجو X الرأس الأخضر
الساعة7 مساء
beIN Sports
نيجيريا X ساوتومي وبرينسيب
الساعة7 مساء
beIN Sports
جامبيا X الكونغو
الساعة10 مساء
beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الأمريكي
دي سي يونايتد X سان خوسيه إيرثكويكس
الساعة 2.30 فجرًا
إنتر ميامي X سبورتنج كانساس سيتي الساعة3.30 فجرًا
مينيسوتا يونايتد X نيو انجلاند ريفولوشن
الساعة3.30 فجرًا
بورتلاند تمبرز X لوس انجلوس اف سي
الساعة 5.30 فجرًا
ترددات قناة بي إن سبورت المفتوحة
يمكنكم مشاهدة مختلف المباريات للفرق المفضلة لكم من خلال قنوات بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وهي الموجودة في هذه الترددات التالية:
تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 1
التردد: 12264.
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.
تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2
التردد: 12245.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات 3
التردد: 12064.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5