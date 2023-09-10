يستحوذ اهتمام عشاق الساحرة المستديرة على البحث عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمختلف المباريات للفرق المفضلة لهم.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير ننشر لعشاق كرة القدم جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-9-2023 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

كازاخستان X ايرلندا الشمالية

الساعة 4 مساء

beIN Sports

الجبل الأسود X بلغاريا

الساعة 7 مساء

beIN Sports

فنلندا X الدانمارك

الساعة7 مساء

beIN Sports

جزر فاروه X مولدوفا

الساعة6 مساء

beIN Sports

ليتوانيا X صربيا

الساعة9.45 مساء

beIN Sports

سان مارينو X سلوفينيا

الساع9.45 مساء

beIN Sports

ايرلندا X هولندا

الساعة9.45 مساء

beIN Sports

اليونان X جبل طارق

الساعة 9.45 مساء

beIN Sports

ألبانيا X بولندا

الساعة9.45 مساء

beIN Sports

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

توجو X الرأس الأخضر

الساعة7 مساء

beIN Sports

نيجيريا X ساوتومي وبرينسيب

الساعة7 مساء

beIN Sports

جامبيا X الكونغو

الساعة10 مساء

beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

دي سي يونايتد X سان خوسيه إيرثكويكس

الساعة 2.30 فجرًا

إنتر ميامي X سبورتنج كانساس سيتي الساعة3.30 فجرًا

مينيسوتا يونايتد X نيو انجلاند ريفولوشن

الساعة3.30 فجرًا

بورتلاند تمبرز X لوس انجلوس اف سي

الساعة 5.30 فجرًا

ترددات قناة بي إن سبورت المفتوحة

يمكنكم مشاهدة مختلف المباريات للفرق المفضلة لكم من خلال قنوات بي ان سبورت المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وهي الموجودة في هذه الترددات التالية:

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 1

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات 3

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5