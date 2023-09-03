ننشر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة
يكثر البحث بشكل دائم عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف المباريات للفرق المفضلة لجماهيرها.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة
في هذا التقرير ننشر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس × وولفرهامبتون
4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
ليفربول × أستون فيلا
4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
أرسنال × مانشستر يونايتد
6:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألافيس × فالنسيا
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
ريال مايوركا × أتلتيك بيلباو
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
أوساسونا × برشلونة
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
ريال مدريد × خيتافي
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
ريال سوسيداد × غرناطة
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
ريال بيتيس × رايو فاليكانو
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
أتلتيكو مدريد × إشبيلية
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
قادش × فياريال
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
إشبيلية × سيلتا فيجو
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
جيرونا × لاس بالماس
8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة
beIN Sports
تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة
تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 1
التردد: 12064.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 6/5
تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2
التردد: 12245.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 4/3.
تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 3
التردد: 12264.
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 3/2.