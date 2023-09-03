يكثر البحث بشكل دائم عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف المباريات للفرق المفضلة لجماهيرها.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير ننشر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس × وولفرهامبتون

4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

ليفربول × أستون فيلا

4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

أرسنال × مانشستر يونايتد

6:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألافيس × فالنسيا

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

ريال مايوركا × أتلتيك بيلباو

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

أوساسونا × برشلونة

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

ريال مدريد × خيتافي

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

ريال سوسيداد × غرناطة

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

ريال بيتيس × رايو فاليكانو

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

أتلتيكو مدريد × إشبيلية

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

قادش × فياريال

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

إشبيلية × سيلتا فيجو

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

جيرونا × لاس بالماس

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

beIN Sports

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 1

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 3

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.