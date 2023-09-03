الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ننشر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يكثر البحث بشكل دائم عن مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة مختلف المباريات للفرق المفضلة لجماهيرها.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير ننشر مواعيد مباريات اليوم الأحد 3-9-2023 والقنوات الناقلة لها. 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كريستال بالاس × وولفرهامبتون 

 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

 beIN Sports

ليفربول × أستون فيلا 

 4 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

 beIN Sports

أرسنال × مانشستر يونايتد 

 6:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

 beIN Sports

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألافيس × فالنسيا 

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

ريال مايوركا × أتلتيك بيلباو 

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

أوساسونا × برشلونة 

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

ريال مدريد × خيتافي 

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

ريال سوسيداد × غرناطة

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

ريال بيتيس × رايو فاليكانو

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

أتلتيكو مدريد × إشبيلية 

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

قادش × فياريال 

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

إشبيلية × سيلتا فيجو 

8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

جيرونا × لاس بالماس 

 8 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

beIN Sports

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

 

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة 

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات  1 

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 2

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي نايل سات 3 

التردد: 12264.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

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موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

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منتخب مصر لكرة السلة يواجه الجبل الأسود فى مباراة مصيرية ببطولة العالم

 

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