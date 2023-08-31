الخميس 31 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بالسوبر الأفريقي

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الخميس، بالإضافة إلى القنوات الناقلة

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر المقبل، ولكن لم يتم الإعلان عن توقيت انطلاق المباراة.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

ستُقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في الطائف بالسعودية.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

وستُذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports، وقنوات الرياضية السعودية SSC

txt

رغم مشاركة ميسى.. إنتر ميامى يتعادل سلبيًا مع ناشفيل فى الدورى الأمريكى

txt

"كاف" يحدد الملاعب المستبعدة من دورى الأبطال والكونفيدرالية

txt

رسميًا.. "كاف" يجرى قرعة الدورى الإفريقى لكرة القدم السبت المقبل

txt

رسالة لـ محمد صلاح.. زاهى حواس يُطالب بدعم حملة استرداد الآثار المسروقة

 

الأهلى الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بينما يشارك فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يهمك أيضًا |

ويُعد فريق الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، متفوقًا على الزمالك الذي حصد اللقب الأفريقي 4 مرات في تاريخه.

وكان فريق الأهلي قد خسر لقب كأس السوبر الأفريقي مرتين فقط في تاريخه، المرة الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والمرة الثانية أمام وفاق سطيف عام 2015.

الاهلى اتحاد العاصمة الجزائري السوبر الأفريقي السوبر الأفريقي 2023 كأس السوبر الإفريقي موعد مباراة الاهلى

الأكثر قراءة

كل شىء عن أعمال التشطيبات فى محطة قطارات صعيد مصر

"محاربات بهية" فى ضيافة "مصر للسياحة" بالإسكندرية السبت

مصرع وإصابة 32 فى انقلاب "مينى باص" بحدائق أكتوبر

فى ذكرى رحيلها.. أبرز صيحات الموضة للفنانة كاميليا (صور)

حريقان فى السلام والوراق.. وغريق بالمنيب

"مصر للمعلوماتية" تهنئ الطالبين الفائزين بذهبية بطولة العالم للخماسى الحديث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الذين يعيشون فى المقابر

أحمد الصغير

الرئيس الذى انتصر لبلاده ولم ينتصر لشخصه

وائل لطفي

العبقرى العادى!!

محمد العسيري

الحنين إلى دمشق

خالد عكاشة

انقلاب الجابون.. الدومينو الذى يضرب الغرب الإفريقى

ماجد حبته

الرئيس.. ووفد الكونجرس

مدحت بشاى

مدة رئاسية ثالثة لإطلاق المزيد من إشراقات المواطنة

محمد رفعت

محافظون وتجارب «15».. اللبيب عادل لبيب!

صور

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تشيد بتقارير دولية حول أهمية محاسبة الاحتلال

أسرار طائرة إسرائيلية باتت ليلة فى السعودية.. على متنها مسئولون أمنيون (فيديو)