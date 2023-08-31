موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، اليوم الخميس، بالإضافة إلى القنوات الناقلة

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر المقبل، ولكن لم يتم الإعلان عن توقيت انطلاق المباراة.

ملعب مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

ستُقام مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، على ملعب "مدينة الملك فهد الرياضية" في الطائف بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي 2023

وستُذاع مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الأفريقي 2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية beIN Sports، وقنوات الرياضية السعودية SSC

الأهلى الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأفريقي

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

بينما يشارك فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة كأس السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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ويُعد فريق الأهلي الأكثر تتويجًا بلقب كأس السوبر الأفريقي على مر التاريخ، حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، متفوقًا على الزمالك الذي حصد اللقب الأفريقي 4 مرات في تاريخه.

وكان فريق الأهلي قد خسر لقب كأس السوبر الأفريقي مرتين فقط في تاريخه، المرة الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والمرة الثانية أمام وفاق سطيف عام 2015.