الأهلي يختتم مرانه اليوم.. وكولر يعقد محاضرة سريعة للاعبيه

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبه مساء اليوم الأربعاء، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، بالنمسا، والتي تحتضن معسكر الإعداد للفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبدأ النادي الأهلي معسكره الإعدادي للموسم الجديد يوم 28 أغسطس الماضي في النمسا، ويستمر حتى يوم 6 أغسطس المقبل.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في بداية التدريبات على عقد محاضرة فنية سريعة مع لاعبيه، للتأكيد على العديد من التعليمات الفنية، وشرح بعض الأمور الخاصة باستعدادات الأهلي للموسم الجديد.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجانب البدني، تحت إشراف مخطط الأحمال أندريس أندويا، حيث يسعى كولر إلى رفع معدلات اللياقة البدنية لكل اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وأجرى المدير الفني فقرة خاصة للاعبين، للتدريب بالكرة، كما واصل التركيز على تدريب جميع عناصر الفريق على التصويبات القوية من خارج منطقة الجزاء، بالإضافة لفقرة أخرى مخصصة للتدريب على الكرات العرضية.

فيما خضع حراس مرمى الفريق لتدريبات قوية، تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويواصل الأهلي استعداداته اليومية في معسكر النمسا، الذي يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعدادًا للموسم الجديد.

خالد بيبو ينفي اتفاق الأهلي على خوض مباراة ودية في معسكر النمسا

نفى الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الاتفاق من الأساس على خوض مباراة ودية اليوم الأربعاء، خلال معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأكد بيبو أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة مارسيل كولر، لم يحدد خوض أي مباريات ودية حتى يقوم بإلغائها لأي أسباب.

وأوضح مدير الكرة أن الاتفاق حتى الآن هو خوض مباراة ودية واحدة يوم 5 سبتمبر، وقبل نهاية معسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.