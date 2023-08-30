"كاف" يحدد الملاعب المستبعدة من دورى الأبطال والكونفيدرالية

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن الملاعب المستبعدة من خوض منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية نسخة موسم 2023 - 2024.

وقرر "كاف"، استبعاد ملاعب بوركينا فاسو وبوروندي، وأفريقيا الوسطى وتشاد، وجيبوتي وإريتريا، وايسواتيني وإثيوبيا، وجامبيا وليسوتو، ونامبيا والنيجر، وساوتومي وسيشيل، وسيراليون والصومال، والسودان وجنوب السودان وزيمبابوي، من منافسات دور التمهيدي الثاني من البطولتين القارتيين.

مهلة لمنافسى الأهلي والزمالك حتى الأول من سبتمبر

وحدد "كاف"، مهلة للأندية المتأهلة لمسابقتي دوري الأبطال والكونفيدرالية، لتحدد ملاعبهم خلال منافسات دور الـ32، تنتهي في الأول من سبتمبر المقبل.

ويواجه ناديا أرتا سولار الجيبوتي وسان جورج الإثيوبي، صعوبة كبيرة في استضافة قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك على ملاعبهما خلال منافسات دور التمهيدي الثاني بدوري الأبطال والكونفيدرالية على الترتيب.

وأكد "كاف" في خطابه للاتحادات القارية، أنه في حالة عدم وجود ملعب معتمد لدى النادي المستضيف للمباراة، سيتعين عليه خوض المواجهة خارج ملعبه في ملعب معتمد، ويجب اختيار الملعب من بين الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي.

ويستهل الرباعي المصري مشواره في مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية، منتصف سبتمبر المقبل.

تأجيل مواجهة الأهلي وسان جورج بدوري الأبطال

ويبدأ الأهلي، مشواره بمواجهة سان جورج الإثيوبي، أحد أيام 22 أو 23 أو 24 سبتمبر المقبل ذهابا، بعد قرار كاف تأجيل المباراة، نظرًا لتعارضها مع موعد إقامة مباراة السوبر الإفريقي بين الفريق الأحمر واتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 من الشهر ذاته بالسعودية.

بينما يسجل الفريق السماوي ظهوره الأول تاريخيًا، بدوري الأبطال أمام الجيش الرواندي، أحد يومي ١٥ أو ١٦ سبتمبر المقبل في العاصمة كيجالي ذهابا.

أما في مسابقة الكونفيدرالية، يفتتح الزمالك مسيرته بمواجهة نظيره أرتا سولار الجيبوتي، وفيوتشر مع سينجيدا التنزاني، وتقام المباراتان أحد يومي 15 أو 16 سبتمبر القادم ذهابا.