رسالة لـ محمد صلاح.. زاهى حواس يُطالب بدعم حملة استرداد الآثار المسروقة

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار الكبير، إن الاستعمار استولى على الكثير من الآثار المصرية بالقوة، لافتًا إلى أن المتاحف العالمية تشتري الآثار المسروقة وهو ما يُشجع اللصوص على مواصلة أعمال الحفر والتنقيب وسرقة المقابر.

وأضاف “حواس” خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية صدى البلد، أن المتحف المصري الكبير يضم كنوز مصر الأثرية.

وأشار “حواس” إلى أنه طالب بعودة رأس نفرتيتي إلى مصر بعد أن خرج بطرق غير قانونية، لافتًا إلى أن فرنسا عثرت على حجر رشيد والإنجليز أخذوه بالقوة، مُعلقًا: “حجر رشيد أيقونة الآثار المصرية”.

ووجه الدكتور زاهي حواس، رسالة لمحمد صلاح بدعم حملة استرداد الآثار المصرية من متحف لندن.