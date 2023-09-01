الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول وأستون فيلا
ليفربول وأستون فيلا

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز وهي المباراة المقبلة للفريقين حيث يتساءل جمهور الريدز خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الإنجليزي و تستحوذ على نتائج البحث الأكثر رواجاً عبر محركات البحث حيث يهتم الكثير من المصريين من متابعي "البريميرليج" بمباريات ليفربول التي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح وإليكم آخر الأخبار حول موعد مباراة ليفربول واستون فيلا في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتنطلق المباراة المرتقبة بين فريقي ليفربول وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة حيث تنطلق المباراة من استاد انفيلد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وتنقل قنوات بين سبورت اللقاء المرتقب بين ليفربول واستون فيلا ضمن مباريات الأسبوع الرابع من جولات الدوري الانجليزي الممتاز حيث تنفرد تلك القنوات ببث مباريات الدوري الانجليزي بشكل حصري باعتبارها الناقل و المالكة لحقوق البث وللحصول على تردد القناة الناقلة يمكنكم ذلك من خلال ادخال التردد الخاص بين سبورت بريميوم1.

تردد القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا

  • التردد: 11013
  • معدل الترميز: 27500
  • القمر صناعي: نايل سات
  • الاستقطاب: أفقي H
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3
  • القناة: مشفرة

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التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأستون فيلا

  • في حراسة المرمى أليسون بيكر.
  • وفي خط الدفاع: ألكسندر- أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندي روبرتسون.
  • وفي خط الوسط: دومينيك سوبوزولاي، ماك أليستر، واتارو إندو.
  • وفي خط الهجوم: محمد صلاح، ديجو جوتا، لويس دياز.

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع بعد ثلاث جولات في الدوري الإنجليزي استطاع الريدز أن يفوز بمباراتين وتعادل في مباراة ليكون في رصيد نقاطه 7 نقاط متساويا مع كل من وست هام وتوتنهام وأرسنال في عدد النقاط.

بينما يحتل فريق استون فيلا المركز السابع في الدوري الانجليزي بعد الجولة الثالثة وله في رصيد نقاطه 6 نقاط حيث أنه فاز في مباراتين وخسر مباراة ليتساوى مع كل من برايتون مانشستر يونايتد في النقاط.

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