اتحاد جدة يرفض الاستسلام.. عرض خيالى جديد لـ"محمد صلاح"

يبدو أن نادي اتحاد جدة السعودي، لن يستسلم من أجل حسم التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وما زال اسم محمد صلاح مرتبطًا بالانتقال إلى اتحاد جدة، رغم تمسك ليفربول ببقاء اللاعب ضمن صفوفه.

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سكاي سبورتس: عرض جديد من اتحاد جدة بقيمة 230 مليون يورو

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، عن أن نادي اتحاد جدة السعودي سيقدم عرضًا بقيمة 230 مليون يورو من أجل التعاقد مع محمد صلاح، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، متخطيًا صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وكان الصحفي الإسباني سانتي أونا، قد كشف عن تلقي محمد صلاح عرضًا مغريًا من خلال حصوله على راتب مالي يتراوح ما بين 500 إلى 600 مليون دولار طيلة مدة عقده مع النادي السعودي حتى صيف 2027.

وأشار إلى أن موافقة محمد صلاح على العرض السعودي، مرتبطة بموافقة ليفربول على رحيله خلال هذا الصيف.

كلوب: محمد صلاح ليس للبيع

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أن الوضع لم يتغير حتى الآن، نافيًا رحيل محمد صلاح عن صفوف الفريق خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح مدرب ليفربول الإنجليزي، أن إدارة ناديه ترفض رحيل محمد صلاح خلال الوقت الراهن خاصةً أنه اللاعب الأهم في صفوف الفريق.

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ذا أثلتيك: ليفربول يرفض عرض الـ100 مليون جنيه إسترليني

كشفت شبكة "ذا أثلتيك" الإنجليزية، عن رفض إدارة ليفربول عرضًا مغريًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي خلال الفترة المقبلة.

وما زال النادي الإنجليزي متمسكًا باستمرار اللاعب بين صفوفه خلال الوقت الراهن.

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