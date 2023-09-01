سكاى سبورتس: «اتحاد جدة» ليس المفاوض السعودى الوحيد لضم محمد صلاح

كشف كافيه سولهيكول، كبير مراسلي شبكة سكاي سبورتس نيوز، تفاصيل جديدة بشأن الدولي المصري محمد صلاح ومستقبله مع نادي ليفربول خلال الساعات القليلة المقبلة.

ومازال اسم الدولي المصري محمد صلاح، مرتبطًا بالانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، رغم رفض ليفربول عرضًا بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل اللاعب.

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مراسل سكاي: انتقال محمد صلاح (زينة الكعكة) لـ الدوري السعودي

قال كافيه سولهيكول كبير مراسلي "سكاي سبورتس" إن جميع المسؤولين في الدوري السعودي، يرون أن انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة بمثابة انقلاب كبير باعتباره أشهر لاعب كرة قدم عربي".

وأضاف "الدوري السعودي تمكن من استقطاب الكثير من الأسماء الكبيرة مثل كريستيانو رونالدو ونيمار وغيرهم لكنهم فشلوا حتى الآن في التعاقد مع محمد صلاح".

وتابع " مازال هناك احتمالية لانتقاله إلى الدوري السعودي قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 7 سبتمبر".

وواصل: "انتقالات الدوري السعودي وصفقاتهم مختلفة للغاية، والمفاوضات مع ليفربول يتم التحكم فيها من قبل الدوري السعودي نفسه ووزارة الرياضة وصندوق الثروة السيادية وإدارة اتحاد جدة".

وتابع: "صلاح سيكون أكثر اللاعبين أجرًا في العالم، حيث سيحصل على ما لا يقل عن 1.5 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد، وسيكون النادي السعودي مستعد لدفع أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه وهو مبلغ كبير للغاية بالنسبة للاعب عمره 31 عامًا".

وأتم: "انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي للمحترفين، خاصةً أن الأشخاص الذين يتخذون تلك القرارات ليسوا مسئولي اتحاد جدة فقط، بل هناك أيضًا، رئيس الدوري السعودي ومدير كرة القدم في الدوري السعودي ووزير الرياضة في السعودية وصندوق الاستثمار السعودي".

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ذا أثلتيك: ليفربول رفض عرضًا قيمته 100 مليون إسترليني لضم محمد صلاح

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن رفض ليفربول العرض المقدم من اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع محمد صلاح.

وذكرت شبكة ذا أثلتيك" الإنجليزية، أن ليفربول رفض الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات محمد صلاح.