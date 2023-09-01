قرعة الدورى الأوروبى.. مجموعة ثانية حديدية وسهلة لـ رفاق محمد صلاح

سُحبت اليوم الجمعة قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم موسم 2023/ 2024.

وكان فريق إشبيلية الإسباني قد تُوج بطلًا لبطولة الدوري الأوروبي الموسم الماضي، بالفوز على روما الإيطالي في المباراة النهائية بركلات الجزاء.

وتشهد نسخة الموسم الحالي لبطولة الدوري الأوروبي مشاركة فريق ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح، بعدما فشلوا في التأهل لدوري أبطال أوروبا، باحتلاله المركز الخامس في بطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.

قرعة الدوري الأوروبي

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، باستثناء المجموعة الثانية التي تضم أياكس ومارسيليا الفرنسي وبرايتون، فيما تواجد ليفربول في المجموعة الرابعة رفقة فرق لاسك النمساوي، يونيون سان جيلواز البلجيكي، تولوز الفرنسي.

المجموعة الأولى: وست هام يونايتد الإنجليزي - أوليمبياكوس اليوناني - فرايبورج الألماني - تبولا الصربي

المجموعة الثانية: أياكس الهولندي - أولمبيك مارسيليا الفرنسي - برايتون الإنجليزي - أيك أثينا اليوناني

المجموعة الثالثة: رينجرز الاسكتلندي - ريال بيتيس الإسباني - سبارتا براج التشيكي - أريس ليماسول القبرصي

المجموعة الرابعة: أتالانتا الإيطالي - سبورتينج لشبونة البرتغالي - شتورم جراتس النمساوي - راكوف البولندي

المجموعة الخامسة: ليفربول الإنجليزي - لاسك النمساوي - يونيون سان جيلواز البلجيكي - تولوز الفرنسي

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني - رين الفرنسي - مكابي حيفا - باناثينايكوس اليوناني

المجموعة السابعة: روما الإيطالي - سلافيا براج التشيكي - شيريف تيراسبول المولدوفي - سيفيت السويسري

المجموعة الثامنة: باير ليفركوزن الألماني - كاراباج الأذربيجاني - مولده النرويجي - بي كي هاكين السويدي

وتنطلق منافسات دور المجموعات يوم الخميس 21 سبتمبر، على أن تنتهي في الرابع عشر من شهر ديسمبر.

يُذكر أن المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي ستُقام يوم 22 مايو على ملعب أفيفا في دبلن بجمهورية أيرلندا.