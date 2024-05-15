قبل سفره لـ إسرائيل.. محادثات بين جانتس وكبير مساعدى بايدن

أعلن وزير حكومة الحرب في إسرائيل بيني جانتس إنه تحدث في وقت سابق من الليل مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الذي من المقرر أن يسافر إلى المنطقة وإسرائيل في نهاية هذا الأسبوع وأوائل الأسبوع المقبل.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، شدد جانتس في المكالمة على “ضرورة زيادة الضغط الدولي على حماس بالإضافة إلى مواصلة الضغط العسكري لتأمين إعادة الرهائن.

وأفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن 3 مسؤوليين أمريكيين وإسرائيليين، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يعتزم السفر إلى المملكة العربية السعودية وإسرائيل في نهاية هذا الأسبوع وسط تصاعد التوترات بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

ويواصل البيت الأبيض محاولته ثني إسرائيل عن شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة غزة الجنوبية من شأنها تجاوز "الخط الأحمر" الذي وضعه الرئيس بايدن بحجب الأسلحة عن إسرائيل.

وقال مسؤول أمريكي كبير لأكسيوس، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن توصلت إلى تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بأن أي عملية في رفح لن يتم توسيعها بشكل كبير قبل زيارة سوليفان.