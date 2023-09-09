طريقة العلاج السبب.. كولر "كلمة السر" في رحيل طبيب الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على إجراء بعض التغييرات في الجهاز الطبي بقيادة تامر أبوالعنين، والذي تولي المنصب خلفاً لرحيل أحمد أبوعبلة مطلع الشهر الماضي.

وكشف مصدر مسؤول بالأهلي أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي لتغيير الجهاز الطبي وإقالة تامر أبوالعينين من منصبه بعد توتر العلاقة بين طبيب الفريق والمدير الفني على هامش معسكر النمسا، خاصة أن كولر لم يبدي إعجابا بطريقة عمل الطبيب.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن إدارة الكرة برئاسة محمود الخطيب وافقت على طلب كولر بأن منصب رئيس الجهاز الطبي يحتاج لمواصفات معينة خاصة بالطب الرياضي جعلت تامر أبوالعينين يشعر بعدم الارتياح في هذا المنصب خلال معسكر النمسا.

وأشار المصدر إلى أنه حدثت مناقشات بالفعل بين الطرفين وتم الاستقرار على توجيه الشكر لتامر أبوالعينين مع التأكيد على خبراته في مجال العظام وسيتم البحث عن البديل خلال الساعات المقبلة.

مدير الكرة يجري اتصالاته مع عضو المجلس لاختيار بديل أبوالعنين

وأوضح أن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي يجري اتصالات حالياً مع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة، بالتنسيق مع السويسري مارسيل كولر لاختيار رئيساً أخر للجهاز الطبي.

وتابع المصدر أن إدارة الكرة ترى أن تامر أبوالعنين طبيبا ناجحا في قسم أمراض العظام وسيكون هناك تواصل فيما بعد للاستشارة في حال حدوث إصابات للاعبين.

واختتم المصدر أن أبوالعينين نفسه يرى أن هذا المنصب لا يناسبه وبالتالي الأقرب هو عدم استمراره داخل الفريق وبالفعل تم البدء في البحث عن بديل داخل قطاع الناشئين.

وكان السويسري مارسيل كولر قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمباراة السوبر الإفريقي بالسعودية أمام اتحاد العاصمة الجزائري المقررلها يوم 15 سبتمبر الجاري في التاسعة مساء.

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