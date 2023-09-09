السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حوافز مالية تميزه عن معلول.. تفاصيل صفقة الأهلى مع أنتونى موديست

أنتوني موديست
أنتوني موديست

اتفق مسئولو الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بشكل نهائي مع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بروسيا دورتموند السابق، على جميع التفاصيل الخاصة بالعقد، حيث سيتم التعاقد معه لمدة موسم واحد قابل للتجديد تلقائيًا بنهاية الموسم المقبل.

وكشف مصدر مسئول أن دينو لامبرتي، وكيل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، هو من قاد مفاوضات الأهلي مع المهاجم الفرنسي المخضرم لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأضاف المصدر أن اللاعب الفرنسي أنتوني موديست سوف يحصل على راتب مليون و500 ألف دولار في الموسم، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه علي معلول وبيرسي تاو مع الفريق.

وأشار المصدر إلى أن راتب موديست مع الأهلي يصل إلى 2 مليون دولار حال مشاركته في 75% من المباريات، بالإضافة لعدد أهداف معينة، والتتويج بالبطولات مع الفريق.

دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر فاوض موديست

وأوضح المصدر أنه يجري حاليًا الاتفاق على مميزات اللاعب وحوافزه التي ترفع راتب اللاعب إلى 2 مليون دولار، قبل أن يخضع اللاعب لفحص طبي، والتوقيع رسميًا خلال الساعات المقبلة.

وكان عقد أنتوني موديست انتهى مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، بعدما شارك مع الفريق في 13 مباراة، ولم يسجل سوى هدفين فقط، وهي آخر محطات المهاجم الفرنسي.

وشهدت الفترة الماضية سعي مسئولى النادي الأهلي للتعاقد مع المهاجم البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب فريق جيونبوك الكوري الجنوبي، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، بسبب تمسك النادي باستمرار اللاعب حتى نهاية عقده، الذي ينتهي في شهر ديسمبر المقبل.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب العودة إلى القاهرة بعد نهاية معسكر الإعداد، الذي أقيم خلال الفترة الماضية بدولة النمسا.

ويستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري.

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