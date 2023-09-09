السبت 09 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كواليس رفض برشلونة رحيل أليكس بالدي إلى مانشستر سيتي

أليكس بالدي
أليكس بالدي

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، كواليس رفض نادي برشلونة، إبرام صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي المنصرم.

كواليس رفض برشلونة انضمام أليكس بالدي إلى مانشستر سيتي

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة رفض انضمام لاعبه أليكس بالدي، الظهير الأيسر للفريق، إلى صفوف مانشستر سيتي في صفقة تبادلية في صيف 2023 المنصرم.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة مانشستر سيتي كانت تستفسر عن إمكانية التعاقد مع أليكس بالدي، أو إبرام صفقة تبادلية، ولكن قوبلت هذه الرغبة بالرفض من قِبل مسئولي برشلونة.

وأضافت الصحيفة، أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، يخطط للاعتماد على خدمات أليكس بالدي، حي يرى أنه بمثابة "مستقبل" للفريق، رغم حاجة النادي الكتالوني للاستفادة ماديًا من بيع اللاعبين.

وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن مسئولي برشلونة لم يستمعوا إلى رغبة مانشستر سيتي، أو معرفة العرض المُحتمل تقديمه؛ نظرًا لتمسكهم بخدمات أليكس بالدي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للشاب الإسباني، صاحب الـ19 عامًا، رفقة برشلونة في صيف 2024.

ولكن إدارة نادي برشلونة تسعى لتجديد عقد الظهير الأيسر أليكس بالدي في أقرب وقت ممكن.

 

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موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" خلال الموسم الجديد 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني، يوم السبت الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، خلف جيرونا صاحب الوصافة بفارق الأهداف فقط، وخلف غريمه ريال مدريد المتصدر برصيد 12 نقطة.

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