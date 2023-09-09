ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن اهتمام الأهلي بضم موديست؟

أبدت وسائل الإعلام العالمية، بخبر اهتمام إدارة النادي الأهلي، بضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، النجم السابق لكل من بروسيا دورتموند وكولن وهوفنهايم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى الأهلي، لضم مهاجم أجنبي، من أجل تدعيم الخط الأمامي، خاصة بعد رحيل محمد شريف إلى فريق الخليج السعودي.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أنه على الرغم من احتمالية انتقال أنتوني موديست إلى آينتراخت فرانكفورت لتعويض رحيل كولي مواني إلى باريس سان جيرمان، إلا أن المهاجم الفرنسي – البالغ من العمر 35 عامًا – على وشك التوصل لاتفاق مع النادي الأهلي، بطل مصر والفائز ببطولة الدوري 43 مرة".

موديست يكشف لـ “بيلد” حقيقة عرض الأهلي

ومن جانبه، قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن أنتونتي موديست – الذي لعب مع بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي – تلقى عرضًا من الأهلي، مشيرًا إلى أن المفاوضات قطعت شرطًا طويلًا.

وسألت الصحيفة، اللاعب الفرنسي، عن احتمالية انتقاله للأهلي، حيث قال" نعم.. النادي مهتم".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه "من غير المؤكد ما إذا كان موديست سيخوض المغامرة أم لا، إلا أنه في الواقع لا يزال "توني" يأمل في الحصول على عرض من الدوري الألماني. ومع ذلك، فإن الأهلي الفائز بدوري أبطال أفريقيا والدوري في الموسم الماضي، والذي يدربه السويسري مارسيل كولر يرغب بشدة في ضم اللاعب".

وأوضحت بيلد أن موديست يعيش حاليًا في كولونيا مع عائلته، مشيرة إلى أن اللاعب رفض مؤخرًا عروضًا من تركيا ودوري الدرجة الثانية الألماني، وما زال يأمل في الحصول على عرض أكثر جاذبية".

وأكدت الصحيفة أن موديست يريد اللعب على مستوى عالٍ لمدة عام أو عامين آخرين، موضحة أن المهاجم الفرنسي يريد أن يكون مستعدًا على النحو الأمثل.

وأضافت بيلد، أن موديست حافظ على لياقته البدنية مع فريق فورتونا كولونيا منذ بداية أغسطس، لكن اللاعب مع نادٍ في الدرجة الرابعة أمر غير وارد.

وعن التدريب مع فريق فورتونا كولونيا، قال موديست: "أحافظ على لياقتي هنا، هذا كل شيء. أنا ممتن جدًا لذلك".

وأخبر صحيفة بيلد مؤخرًا عن مستقبله، حيث قال: "إذا جاء العرض، فيجب أن أرى ما سيحدث بعد ذلك. لحسن الحظ، هناك دائمًا عروض، لكن يجب أن تكون صحيحة".

ولا يرتبط أنتوني موديست بعقد مع أي نادٍ في الوقت الحالي، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق بروسيا دورتموند الألماني، بنهاية يونيو الماضي.

وخاض اللاعب الفرنسي، أيضًا عدة تجارب في الدوري الألماني، مع هوفنهايم وكولن. كما لعب أيضًا بقمصان نيس وبوردو وباستيا وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي، إلى جانب تجربة مع ناديي بلاكبيرن روفرز الإنجليزي وكوانجين وتيانهي الصينيين.