وكيل "موديست": رتوش بسيطة تفصلنا عن إتمام الصفقة مع الأهلي

أكد الفرنسي باتريك ميندي، وكيل أعمال الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق، أنه توصل إلى اتفاق مع مسئولي الأهلي من أجل إتمام الصفقة.

وبات الأهلي قريبًا للغاية من التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست الذي أكد في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، أن هناك اهتمام من المارد الأحمر بضمه.

وقال وكيل الفرنسي في تصريحات خاصة: "توصلنا إلى اتفاق مع الأهلي حول البنود الشخصية يتبقى فقط الاتفاق على بعض الامتيازات".

وكشف ميندي عن تراجع أينتراخت فرانكفورت الألماني عن ضم اللاعب بعد أن كان مرشحًا لخلافة راندال كولو مواني الذي انضم مؤخرا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

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فوت ميركاتو: الأهلي يقترب من حسم الصفقة

وكشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، عن اقتراب موديست من الانتقال إلى الأهلي بعد وصول المفاوضات إلى مراحل متقدمة للغاية رغم تلقيه عرضًا من نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قد استقر على ضم اللاعب الفرنسي خلال هذا الصيف.