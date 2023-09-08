"فوت ميركاتو": موديست يقترب من الانضمام للأهلى

كشفت تقارير صحفية أن الفرنسي أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني السابق بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الأهلي لضم المهاجم الفرنسي قبل أيام قليلة من غلق باب القيد هذا الصيف.

فوت ميركاتو: الأهلي يقترب من حسم الصفقة

بحسب شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 35 عامًا اقترب للغاية من التوصل لاتفاق نهائي مع مسئولي الأهلي.

وأفادت الشبكة الفرنسية بأن الأهلي وصل إلى مراحل متقدمة للغاية في التفاوض مع اللاعب على الرغم من تلقيه عرضًا من نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويبحث فرانكفورت عن مهاجدم بديل للفرنسي راندال كولو مواني الذي انتقل مؤخرًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قبل انتهاء ميركاتو أوروبا هذا الصيف.

كولر يستقر على ضم موديست

أبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقتناعه التام بالتعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست خلال هذا الصيف.

ويسابق الأهلي الزمن لحسم التعاقد مع اللاعب قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستهل الأهلي مشواره في الموسم الجديد 2023-2024، بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل الموافق 15 سبتمبر في كأس السوبر الإفريقي.

معلومات عن موديست

أنتوني موديست مهاجم بوروسيا دورتموند السابق والذي انتهى عقده في يونيو الماضي.

يبلغ من العمر 35 عاما وتُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 700 ألف يورو.

استهل مسيرته في الملاعب مع نيس الفرنسي ليتنقل بعد ذلك بين أندية أنجيه، بوردو، سانت إيتيان، باستيا في فرنسا، تخللتها إعارة لبلاكبيرن روفرز الإنجليزي عام 2012.

كما بدأ رحلته في الدوري الألماني عام 2013 مع فريق هوفنهايم لينتقل بعد ذلك إلى كولن.

لعب الموسم الماضي 29 مباراة مع بورسيا في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين منه هدف في شباك بايرن ميونخ، إضافة لصناعته آخر.