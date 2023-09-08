مهاجم الأهلى المنتظر.. كل ما تريد معرفته عن أنتونى موديست

اقترب نادي الأهلي من التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وما زال الأهلي يبحث عن تدعيم صفوفه بالتعاقد مع مهاجم قبل انطلاق الموسم الجديد، الذي يشهد مشاركة الفريق في بطولتين قويتين ألا وهما الدوري الإفريقي وكأس العالم للأندية.

وارتبط الأهلي بعدة أسماء لتدعيم الهجوم، على رأسهم جوستافو سوزا، محمد كوناتي وجاكسون موليكا، إلا أن الأمور المادية وبعض الاختلافات، حالت دون التعاقد مع أي منهم، ليبقى ملف المهاجم صداعا في رأس السويسري مارسيل كولر ومجلس إدارة النادي.

وظهر اسم موديست بقوة خلال الساعات القليلة الماضية، لكن مَن هو ذلك اللاعب؟ وفي التقرير التالي نستعرض كل ما تريد تعرفه عن اللاعب.

– مهاجم فرنسي من أصول دومينيكانية

– يبلغ من العمر 35 عامًا

– لاعب حر بدون ناد بعد نهاية عقده مع بروسيا دورتموند الألماني.

– تُقدر قيمته التسويقية بمبلغ 700 ألف يورو.

– بدأ مسيرته مع نيس الفرنسي ليتنقل بعد ذلك بين أندية أنجيه، بوردو، سانت إيتيان، باستيا في فرنسا، تخللتها إعارة لبلاكبيرن روفرز الإنجليزي عام 2012.

– بدأ رحلته في الدوري الألماني عام 2013 مع فريق هوفنهايم لينتقل بعد ذلك إلى كولن.

– غادر كولن عام 2018 إلى تينجين تيهانشي الصيني مقابل 29 مليون يورو، قبل أن يعود سريعًا إلى النادي الألماني.

– انتقل إلى بروسيا دورتموند صيف العام الماضي قادمًا من كولن مقابل 5 ملايين يورو بعد مغادرة النرويجي إيرلينج هالاند وتشخيص الإيفواري سيباستيان هالير بالإصابة بالسرطان.

– لعب الموسم الماضي 29 مباراة مع بورسيا في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين منه هدف في شباك بايرن ميونخ، إضافة لصناعته آخر.

– زامل عدد من كبار اللاعبين، على رأسهم جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد الإسباني، إيمري تشان، ماركو رويس.

– خاض 478 مباراة بمسيرته مع مختلف الأندية التي لعب لها، مسجلًا 178 هدفًا إضافة لصناعته 38 آخرين.