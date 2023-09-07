الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد مباراة الأهلي في مونديال الأندية 2023 بتوقيت مصر والسعودية

الأهلي
الأهلي

موعد مباراة الأهلي في مونديال الأندية 2023 بتوقيت مصر والسعودية  من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

موعد مباراة الأهلي الأولى في كأس العالم للأندية 2023

بداية من منتصف سبتمبر الحالي 2023 وبالضبط 15 سبتمبر يكون  لقاء الأهلي في الدور الأول بكأس العالم للأندية 2023 وذلك في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على أرضية ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وعلى صعيد متصل سوف سوف يواجه النادي الأهلي الفريق الفائز من المباراة الافتتاحية التي ستجمع فريقي اتحاد جدة وأوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر 2023.

الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2023

7 فرق في بطولة كأس العالم الأندية 2023

وتشارك 7 فرق في بطولة كأس العالم الأندية 2023، ومن ضمنها:

فريق النادى الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

 اتحاد جدة بصفته بطل الدوري المحلي للبلد المستضيف.

فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الفائز بدوري أبطال أوروبا 2022-2023.

فريق أوراوا الياباني، الفائز بدوري أبطال آسيا 2022.

فريق ليون المكسيكي، الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2023. 

فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2023.

الفريق الفائز بلقب كوبا ليبرتادوريس الممثل لأمريكا الجنوبية وسيتم تحديده يوم 4 نوفمبر المقبل.

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موعد المباراة النهائية في مونديال الأندية 2023

المباراة الأولى :

اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر.

الجولة الثانية (المباريات 2 و3) :

الفريق أ ضد الفريق ب، الفريق ج ضد الفريق د يوم 15 ديسمبر.

نصف النهائي (المباريات 4 و5) :

ممثل كونميبول ضد الفائز مباراة 2 أو مباراة 3 يوم 18 ديسمبر.

الفائز من مباراة 2 أو مباراة 3 ضد مانشستر سيتي يوم 19 ديسمبر.

مباراة فاصلة على المركز الثالث والنهائي (المباريات 6 و7) 22 ديسمبر

يذكر أنه من المقرر أن تجري القرعة لتحديد المواجهات بداية من الدور الثاني "ربع النهائي" إلي نهاية المسابقة، يوم الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 2 ظهراً بتوقيت مصر والسعودية.

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