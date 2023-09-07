72 ساعة حاسمة فى الأهلى.. شوبير يكشف آخر مستجدات صفقة المهاجم الأجنبى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر المستجدات بشأن صفقة المهاجم الأجنبي داخل النادي الأهلي قبل أيام من غلق باب القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بضم مهاجم أجنبي قبل غلق باب القيد في الثالثة عصر الخميس الموافق 14 سبتمبر.

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شوبير: خلال 72 ساعة سيتم حسم أمر المهاجم الأجنبي

قال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات تليفزيونية " كلام من داخل النادي الأهلي، أنه لابد من حسم ملف المهاجم قبل غلق باب القيد ولابد من وضع نهاية لهذا المسلسل".

وأضاف " ما علمته أنه سيتم حسم الأمر والتعاقد مع المهاجم الجديد خلال الـ72 ساعة المقبلة".

وأضاف " صار من الضروري التعاقد مع مهاجم خاصةً بعد رحيل محمد شريف وشادي حسين، خاصةً أن كولر كان متمسك باستمرار شريف لكن اللاعب أصر على الرحيل".

وتابع " هناك عدة أسماء تم عرضها على كولر، وهناك اسم لمهاجم كولر معجب به للغاية وفي حال لم يتم التعاقد مع سوزا أو موليكا، هناك خطة بديلة في حال لم يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي".

وكان قد تم عرض عدة أسماء أخرى من بينها المهاجم المالي محمد كوناتي والمغربي حمزة هنوري مهاجم الفتح الرباطي المغربي.

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عودة بعثة الأهلي إلى القاهرة

عادت بعثة الأهلي إلى القاهرة بعد انتهاء معسكر إعداد الفريق، الذي أقيم في النمسا.

وخاض الأهلي مباراة ودية واحدة كانت أمام ألوميني بطل سلوفينيا، وفاز المارد الأحمر بثلاثة أهداف لهدف.

وسيحصل لاعبو الأهلي على راحة لمدة 48 ساعة يومي الخميس والجمعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل.

ويخوض المارد الأحمر مباراة ودية أمام طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل قبل السفر يوم الثلاثاء إلى مدينة الطائف السعودية التي ستستضيف مباراة السوبر الأفريقي.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد العاصمة الجزائري مساء الجمعة الموافق 15 سبتمبر في كأس السوبر الأفريقي.