موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023 في ربع النهائي

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة البطولة التي ستُقام في مدينة "جدة" السعودية.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 في السعودية، خلال الفترة من 12 حتى يوم 22 ديسمبر المقبل.

موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

سيبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2023، من الدور ربع النهائي من المسابقة.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023، يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وسيلتقي فريق الأهلي بالفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، والتي ستُقام يوم 12 ديسمبر المقبل، في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفي حالة تخطي الأهلي، عقبة الفريق السعودي أو بطل نيوزيلندا، سينتظر في نصف النهائي بطل أمريكا الذي لم يتحدد بعد.

الأندية المُشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية 2023، مشاركة 7 أندية، هي: الأهلي، مانشستر سيتي الإنجليزي، اتحاد جدة السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كلوب ليون المكسيكي، أوراوا ريدز الياباني، بالإضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية (الذي لم يتحدد بعد).

ويُشارك فريق الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2023، بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا.

نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

• الدور التمهيدي

- اتحاد جدة × أوكلاند سيتي: يوم 12 ديسمبر، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية".

• الدور الثاني

- الأهلي يواجه الفائز من (اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي): يوم 15 ديسمبر، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية".

- كلوب ليون المكسيكي × أوراوا ريدز الياباني: يوم 15 ديسمبر، على ملعب "الأمير عبد الله فيصل".

• الدور نصف النهائي

- الأهلي (في حالة تأهله) سيواجه بطل أمريكا الجنوبية (الذي لم يتحدد بعد): يوم 18 ديسمبر، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية".

- مانشستر سيتي يواجه الفائز من مباراة كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا ريدز الياباني: يوم 19 ديسمبر، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية".

• مباراة المركز الثالث والرابع والمباراة النهائية

ستُقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2023: يوم 22 ديسمبر، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية".

كذلك ستُقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع: يوم 22 ديسمبر، على ملعب "الأمير عبد الله فيصل".