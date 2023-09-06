الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يشكّل لجنة لترتيب مشاركة الأهلي في الدوري الإفريقي

محمود الخطيب
محمود الخطيب

استقر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تشكيل لجنة للإشراف على مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في النسخة الأولى للدوري الإفريقي التي ستنطلق يوم 20 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 11 نوفمبر المقبل.

وكانت القرعة التي أقيمت في أحد فنادق القاهرة قد أوقعت الأهلي في مواجهة سيمبا على أن تقام مباراة الذهاب يوم 20 أكتوبر والإياب 24 من الشهر ذاته وحال فوز الفريق الأحمر سيواجه الفائز من صن داونز وبترو أتليتكو الأنجولي.

وتعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال الساعات القادمة بناء على تكليف من الخطيب الموجود فى فرنسا حاليا بعد مغادرة معسكر الفريق، في النمسا عقب تعرضه لوعكة صحية.

وكشف مصدر مسؤول أن دور اللجنة هو التواصل خالد بيبو مدير الكرة للتنسيق حول بعض الأمور وحصل الأهلي في وقت سابق على موافقة على إقامة مبارياته باستاد القاهرة وسيتم خلال ساعات إرسال خطاب رسمي للحصول على الموافقة على حضور السعة الكاملة.

وأضاف المصدر أنه تم الترتيب لسفر الفريق يوم 17 اكتوبر إلى تنزانيا لخوض المباراة الأولى أمام سيمبا وحال التأهل لنصف النهائى يتم الاستقرار على السفر مباشرة يوم 25 أكتوبر إلى جنوب إفريقيا أو أنجولا حسب نتيجة مباراتى صن داونز وبترو أتليتكو.

الخطيب إلى باريس

ويغادر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي معسكر الفريق بالنمسا اليوم متجهاً إلى باريس للمتابعة مع الطبيب الفرنسي المعالج الذي يتابع حالته منذ فترات طويلة.

يخضع رئيس الأهلي هناك للعديد من الفحوصات الطبية الجديدة لمعرفة الموقف كاملًا قبل استكمال العلاج على النحو المتفق عليه سلفًا أو تكون هناك خطوات علاجية أخرى.

وتعرض الخطيب إلى وعكة صحية في الفترة الماضية كان آخرها قبل يومين أثناء تواجده الحالي بمعسكر الفريق واضطر للتوجه إلى أحد المستشفيات بعد إصابته بجرح في الرأس لإجراء خياطة

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