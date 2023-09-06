كواليس الـ24 ساعة الحاسمة فى مصير محمد صلاح مع ليفربول

ساعات قليلة ويسدل الستار على مسألة انتقال محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، إلى اتحاد جدة السعودي، والتي شغلت الجمهور خلال الفترة الماضية، بشكل كبير.

ويغلق الميركاتو في الدوري السعودي غدًا الخميس، فيما انتهى الميركاتو الأوروبي في 31 أغسطس.

النادي الإنجليزي أكد أكثر من مرة عن طريق مديره الفني الألماني يورجن كلوب ولاعبي الفريق أن "صلاح" ملتزم بعقده مع النادي ومستمر في الريدز، وذلك منذ الكشف عن اهتمام النادي السعودي به في بداية الموسم الجاري.

كواليس الـ24 ساعة الحاسمة في مصير محمد صلاح

بعد أن تم رفض العرض الأول من جانب ليفربول والذي بلغت قيمته 150 مليون جنيه إسترليني من قبل الاتحاد، سيسعى النادي السعودي وفقًا لجميع التقارير الصحفية في الساعات الماضية لتقديم عرض ثانٍ خيالي.

وكشفت تقارير صحفية عن أن العرض سيكون 230 مليون يورو لضم صلاح ليكون الأغلى في تاريخ اللعبة متجاوزًا صفقة انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2017 والتي بلغت 222 مليون يورو.

ولفتت التقارير إلى أن العرض الجديد سيقدم من النادي السعودي بحد أقصى اليوم أو صباح غدٍ الخميس، لكي يتمكن اتحاد جدة من حجز الكشوفات الطبية للاعب حال الموافقة أو البحث عن بدائل حال رفض العرض.

ويتردد أن غياب صلاح عن قائمة مصر لمواجهة إثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا تمهيد لإمكانية إتمام صفقة اتحاد جدة والسفر للسعودية.

موقف محمد صلاح والنادي

تضاربت الأقاويل في هذه الجزئية بين أن صلاح موافق شخصيًا على الانتقال لاتحاد جدة، وذلك من قبل التصريحات الإعلامية السعودية وبين عدم الاستماع لعرض النادي السعودي وفقًا لتصريحات زملائه والتي أكدت أنه أبلغهم بالاستمرار مع ليفربول.

وهناك أحاديث عن إمكانية ضغط إدارة ليفربول على "صلاح" حال موافقتها على العرض الذي من المتوقع أن يقدم خلال ساعات، لكون محمد صلاح ملتزمًا بعقد مع النادي حتى صيف 2025.

ولم يتحدث "صلاح" حتى الآن بشكل رسمي عن أي من هذه العروض، حيث كان الرد الوحيد في بداية المفاوضات من رامي عباس وكيل أعماله، حيث أكد أن وكيله ملتزم بعقده مع النادي الإنجليزي، بعد التجديد في الصيف الماضي.