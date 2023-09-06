لاعب ليفربول السابق يختار صلاح ضمن أفضل 5 مهاجمين فى تاريخ النادى

اختار جيمي كاراجر، لاعب ليفربول الإنجليزي السابق، محمد صلاح نجم الفريق الحالي ضمن أفضل 5 مهاجمين في تاريخ النادي.

ويلعب صلاح موسمه السابع مع النادي الإنجليزي، حيث حطم العديد من الأرقام القياسية كما حفر اسمه من ذهب في السجلات التاريخية للنادي العريق.

صلاح ثالث أفضل المهاجمين

ووضع كاراجر محمد صلاح في المركز الثالث كأفضل مهاجمي الريدز عبر التاريخ، وذلك عبر حواره في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وجاء صلاح بعد أسطورتي النادي والهدافين التاريخيين إيان راش وكيني داجليش ثم تواجد بعد محمد صلاح السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق السابق والنصر السعودي الحالي ثم أخيرًا الإسباني فيرناندو توريس.

وكان نادي اتحاد جدة السعودي قد تقدم قبل أيام بعرض قيمته 150 مليون جنيه إسترليني لكنه قوبل بالرفض من قبل.

ورغم ذلك، استمرت التكهنات حول احتمالات تقدم الاتحاد بعرض جديد قيمته نحو 200 مليون إسترليني لضم محمد صلاح الذي يعتبر أبرز لاعب عربي في العالم حاليًا.

وأعاد المدير الفني يورجن كلوب التأكيد على موقف نادي ليفربول الرافض لرحيل محمد صلاح، وذلك عقب المباراة التي انتهت بالفوز على أستون فيلا 3-0 الأحد، وقد سجل صلاح هدفًا وساهم في الهدفين الآخرين.