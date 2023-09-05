اتحاد جدة يرفض الاستسلام.. عرض جديد بـ215 مليون إسترلينى لضم محمد صلاح

تصمم إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، على التعاقد مع محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأغلق باب الانتقالات الصيفية في أوروبا إلا أنه ما زال مفتوحًا في السعودية وما زال مستمرًا حتى يوم الخميس المقبل.

اتحاد جدة يعرض 215 مليون إسترلينى لضم صلاح

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آي سبورت" الإنجليزية، فإن اتحاد جدة يجهز عرضًا عالميًا قيمته 215 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع محمد صلاح.

ويعتقد النادي السعودي أنه ما زال لديه مساحة من الوقت لإتمام صفقة التعاقد مع صلاح.

وكشفت الصحيفة أن موقف ليفربول برفض رحيل صلاح ما زال ثابتًا بأي سعر.

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض المقدم من النادي السعودي لا يمكن رفضه مع اعتبار ما يمكن فعله بإعادة استثمار هذه الأموال.

وتواجد وفد من صندوق الاستثمار السعودي متواجد في لندن من الأسبوع الماضي؛ لمحاولة التوصل لاتفاق من أجل ضم محمد صلاح.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوفد سيبقى في لندن، ويستعدون لمحاولة أخيرة من أجل ضم صلاح.