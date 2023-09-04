ليس الاتحاد فقط.. الهلال وأهلي جدة يتنافسان على ضم صلاح الصيف المقبل

كشف الصحفي الإنجليزي “بن جاكوبس” منذ قليل، أن أندية الهلال والأهلي السعودي سيتنافسان على ضم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الصيف المقبل.

ويفاوض اتحاد جدة صلاح منذ بداية موسم الدوري الإنجليزي، ورفض الريدز عرضًا منذ أيام رسمي لضمه مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

وقال جاكوبس عبر حسابه على “تويتر”، أن محمد صلاح قد يكون هدف للهلال والأهلي بالصيف القادم.

وأضاف، نادي الاتحاد متخوف من أن صلاح قد لا ينضم لهم الصيف القادم وقد يذهب لنادي سعودي آخر.

Liverpool still insist Mo Salah is not for sale. Al-Ittihad still want to make a second improved offer within 48 hours. Understand this could be a package of £175m with over £120m guaranteed. Dealmakers even prepared to go to £200m inclusive of less gettable CWC add-ons.🇪🇬 pic.twitter.com/i1caw4rmsd — Ben Jacobs (@JacobsBen) September 4, 2023

وأعاد المدير الفني يورجن كلوب التأكيد على موقف نادي ليفربول الرافض لرحيل محمد صلاح، وذلك عقب المباراة التي انتهت بالفوز على أستون فيلا 3 -0 أمس الأحد، وقد سجل صلاح هدفا وساهم في الهدفين الأخرين.

هذا لا يمنع التكهنات التي تفيد بأن بطل الدوري السعودي مستعد للعودة بعرض مالي يبلغ 200 ملين جنيه إسترليني، ولكن كلوب قال إنه رغم أن فترة الانتقالات في السعودية ستظل مفتوحة حتى يوم الخميس المقبل، فإن موقف مجموعة "فيناوي" الرياضية المالكة للنادي لن يتغير.