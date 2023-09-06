الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أول تعليق من إمام عاشور بعد المشاركة الأولى مع الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

وجه إمام عاشور، نجم خط وسط النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق، رسالة مهمة لجماهير القلعة الحمراء، استعدادا للموسم الجديد 2023/2024.

عاشور لـ«جماهير الأهلي»: «شكرا على دعمكم»

وكتب نجم وسط الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير "إنستجرام:" 

“أول مباراة لي بعد 4 أشهر من الإصابة، والتي قد تكون أصعب 4 شهور في حياتي، أشكر كل الأشخاص الذين ساعدوني وقاموا بدعمي خلال فترة إصابتي، وساعدوني على العودة”.

رسالة إمام عاشور

وتجدر الإشارة إلى أن إمام عاشور، قد انضم للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية 2023، قادما من تجربة احترافية قصيرة بنادي ميتلاند الدنماركي، عقب رحيله عن القلعة البيضاء في يناير الماضي.

وينتهي عقد إمام عاشور مع القلعة الحمراء في صيف 2028، حيث وقع على عقد لمدة 5 مواسم مع الأهلي.

وشارك إمام عاشور، في مباراة فريقه المارد الأحمر الودية أمام ألوميني السلوفيني، أمس، الثلاثاء كبديل على حساب محمد مجدي أفشه، خلال معسكر الأهلي الخارجي المقام حاليا في النمسا، حيث انتهت المواجهة بفوز الفريق الأحمر بنتيجة 3/1.

سجل ثلاثية المارد الأحمر، محمود عبدالمنعم “كهربا” ومحمد زعلوك وصلاح محسن.

 

موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

ويستهل الأهلي مواسمه الجديد 2023/2024، بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية.

ويدخل المارد الأحمر، مواجهة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في نسخته الأخيرة 2022/2023، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2)، أما اتحاد العاصمة، فهو بطل مسابقة الكونفيدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي، قد أعلنت عن طاقم تحكيم مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والفريق الجزائري، حيث يقود الجابوني بيير جيسلان أتشو، المواجهة حكما للساحة، ويساعده مواطنه بوريس ديتسوجو حكم مساعد أول، والكاميروني كارين أتيزامبونج فومو حكم مساعد ثان.

بينما يتولى تقنية حكم الفيديو المساعد VAR ماريا ريفيت من موريشيوس، ويعاونها المغربي عادل زوراق.

إمام عاشور الاهلى رسالة إمام عاشور جماهير الاهلي رسالة إمام عاشور لجماهير الأهلي

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