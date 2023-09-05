بمشاركة إمام عاشور.. الأهلي يفوز على NK Aluminiji بثلاثية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على فريق NK Aluminiji السلوفيني بنتيجة 3 - 1، في المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وقدم الأهلي مستوى جيد على مدار شوطي المباراة، وقام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بتجربة عدد كبير من اللاعبين، من أجل الاطمئنان على مدى جاهزيتهم البدنية والفنية، قبل انطلاق الموسم الجديد.

الشوط الأول

استقبلت شباك الأهلي هدفًا مبكرًا في الدقائق الأولى من المباراة، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأهلي سددها كهربا خارج المرمى لتضيع الركبة.

وكاد رامي ربيعة يسجل هدف التعادل لصالح الأهلي، بعدما استقبل كرة عرضية لعبها برأسه قوية خارج المرمى.

ونجح محمود كهربا في إدراك التعادل للأهلي، بعدما استقبل تمريرة رائعة وضعها بقدمه اليمنى في شباك الفريق السلوفيني.

الشوط الثاني

شهد قيام مارسيل كولر المدير الفني للفريق بالدفع بكل من محمد الضاوي كريستو وصلاح محسن وإمام عاشور ورضا سليم، على حساب أحمد عبد القادر ومحمود كهربا وأفشة وطاهر محمد طاهر.

كانت أبرز المحاولات من جانب لاعبي الأهلي تسديدة قوية من طاهر محمد طاهر، لكنها علت العارضة، وبعدها أرسل كريستو كرة عرضية لكهربا الذي سددها بجوار القائم وأهدر فرصة هدف ثان.

وقام كولر بالدفع بكل من خالد عبد الفتاح ومحمد زعلوك بدلا من كريم نيدفيد وحسين الشحات.

ونجح محمد زعلوك في إضافة الهدف الثاني مستغلا كرة عرضية من خالد عبد الفتاح، ليسددها مهاجم الأهلي الشاب من لمسة واحدة في الزاوية القريبة. وبعدها نجح صلاح محسن في تسجيل الهدف الثالث برأسية رائعة في الزاوية البعيدة، بعدما استقبل كرة عرضية أرسلها رضا سليم.

وجاء تشكيل الأهلي الأساسي الذي دفع به مارسيل كولر في بداية المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم الدبيس، معتز محمد، رامي ربيعة، محمد فخري.

خط الوسط: كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.