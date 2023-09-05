الأهلي يخوض مرانًا خفيفًا في النمسا قبل ودية «NK Aluminiji» السلوفيني

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صباح اليوم، مرانًا خفيفًا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، ضمن المعسكر الإعداد المقام حاليا في النمسا.

ويخوض الأهلي اليوم مواجهة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وخرج من معسكر الأهلي، الرباعي مروان عطية ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم للانضمام لصفوف منتخب مصر، بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل الذين انضموا لمنتخب مصر الأولمبي.

فيما غادر كل من أليو ديانج معسكر الأهلي للالتحاق صفوف منتخب مالي، وعلي معلول للانضمام لمنتخب تونس، وبيرسي تاو الذي انضم لمعسكر جنوب إفريقيا.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

وكانت قرعة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من ‏‏١٢ إلى ٢٢ ديسمبر المقبل، أسفرت عن مواجهة الأهلي للفريق الفائز في الجولة الأولى التي ‏تجمع بين الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي يوم 12 ديسمبر.‏

ويتأهل الفائز من مواجهة الأهلي في الجولة الثانية لمواجهة بطل كأس ليبارتادوريس في ‏نصف نهائي البطولة يوم 18 ديسمبر.‏

وأقيمت مراسم القرعة اليوم بمدينة جدة، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة ‏القدم وكوكبة من الرموز ونجوم الكرة.‏

وحضر الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة ممثلًا عن النادي في مراسم إجراء القرعة ‏بتكليف من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة.

ويشارك في كأس العالم للأندية كل من الأهلي الفائز بدوري أبطال إفريقيا، ونادي الاتحاد ‏السعودي ممثلًا عن البلد المضيف «السعودية»، ومانشستر سيتي الإنجليزي الفائز بدوري ‏أبطال أوروبا، وأوراوا ريدز الياباني الفائز بدوري أبطال آسيا، ونادي ليون المكسيكي الفائز ‏بدوري أبطال الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا ‏‏٢٠٢٣، فيما سيتم لاحقًا تحديد الفائز بلقب كأس ليبارتادوريس.‏