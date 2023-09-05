الأهلى يواجه الفائز من اتحاد جدة وأوكلاند سيتى فى كأس العالم للأندية

كشفت مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 عن منافس النادي الأهلي في البطولة التي تستضيفها مدينة جدة السعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 و20 ديسمبر المقبل.

منافس الأهلي في كأس العالم للأندية

أسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 عن مواجهة الأهلي مع الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وفي حالة تأهل الأهلي للدور نصف النهائي يواجه بطل كوبا ليبارتادوريس.

وشارك حسام غالي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي وعضو شركة الكرة في القرعة، باعتباره ممثلًا عن النادي.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي.

وسحب القرعة الإيفواري يايا توريه، لاعب فريقي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الانجليزي السابق، والسعودي مناف أبوشقير، لاعب المنتخب السعودي واتحاد جدة السابق.

يذكر أن الأهلي يشارك في مونديال الأندية بصفته بطل إفريقيا، بجانب أبطال بقية القارات ونادي اتحاد جدة، ممثلًا للدولة المنظمة.

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية للبطولة التي استضافها ملعب مركب محمد الخامس بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحالي للمرة الأخيرة في ديسمبر المقبل، على أن يتم تفعيل النظام الجديد للبطولة في 2025، بمشاركة 32 فريقًا.

النظام الجديد لكأس العالم للأندية

تقسم الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية بنظامه الحديث على النحو الآتي: 12 ناديًا من أوروبا، و4 أندية من آسيا و4 من إفريقيا، و6 أندية من أمريكا الجنوبية، و4 أندية من اتحاد أمريكا الشمالية، ونادٍ من اتحاد أوقيانوسيا، ونادٍ يمثل البلد المضيف.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحديث، وتقام البطولة بين يونيو ويوليو 2025، وتقام البطولة بنظامها الحديث كل 4 سنوات.

