بسبب إيقاف كهربا.. كولر يستقر على ثنائية صلاح محسن ورضا سليم فى هجوم الأهلى

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على مهاجم الفريق في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، يوم 15 سبتمبر الجاري، في السعودية.

وكشف مصدر، عن أن كولر ينوي الدفع بصلاح محسن أساسيا في قيادة هجوم الأهلي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بعد قرار إيقاف كهربا 6 مباريات بداية من الموسم الجديد.

وأضاف المصدر، أن المدير الفني استقر أيضا علي منح رضا سليم لاعب الفريق فرصة الظهور الأول في السوبر الإفريقي بعدما نجح في حجز مكان في حساباته الفنية، مشيرًا إلى أن السويسري أكد للثنائي رغبته في استغلال الاندماج والتأقلم مع زملائهم وطريقة لعبه في إمكانية المشاركة أمام بطل الجزائر.

وأوضح أن تأخر التعاقد مع مهاجم جديد جعل المدير الفني للأهلي يعتمد علي الثنائي خلال التدريبات لتعويض غياب محمود كهربا لإيقافه 6 مباريات بعد قرار لجنة التظلمات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي أنهى مرانه المسائي مساء أمس الإثنين، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وبدأ المران المسائي بتدريبات بدنية خفيفة، شارك فيها كل لاعبي الأهلي الموجودين في معسكر الإعداد.

بعدها نفذ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، تدريبات فنية، تم خلالها تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين.

وتم إجراء تدريبات بين مجموعة لاعبي الدفاع، ومجموعة لاعبي الهجوم، على مرمى واحد فقط، في إطار حرص الجهاز الفني على الارتقاء بالجوانب الفنية والخططية.

وغادر معسكر الأهلي الرباعي مروان عطية ومحمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم للانضمام لصفوف منتخب مصر الأول، بالإضافة للثلاثي حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل الذين انضموا لمنتخب مصر الأوليمبي.

فيما انضم كل من أليو ديانج لصفوف منتخب مالي، وعلي معلول لمنتخب تونس، وبيرسي تاو لمنتخب جنوب إفريقيا.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.