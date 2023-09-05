الأهلي يواجه "NK Aluminiji" السلوفيني وديا اليوم في معسكر النمسا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الثلاثاء، مواجهة ودية أمام فريق «NK Aluminiji» السلوفيني، ضمن معسكر الإعداد المقام حاليًّا في النمسا.

وسوف تقام المباراة الودية بين الأهلي و«NK Aluminiji» على ملعب جراتس في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت النمسا «السادسة بتوقيت القاهرة».

وتأتي المباراة الودية مع أحد فرق الدوري الممتاز السلوفيني، وفقًا للبرنامج الذي وضعه مارسيل كولر المدير الفني للفريق من أجل الوصول باللاعبين للجاهزية الكاملة بدنيًا وفنيا قبل ختام معسكر الإعداد.

وينتظم الأهلي في معسكر إعداد بدولة النمسا، يستمر حتى غدٍ الأربعاء الموافق السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

ومن جانب آخر، ينتظر النادي الأهلي، قرعة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامته اليوم الثلاثاء، بمدينة جدة بالسعودية.

وكان من المفترض، إقامة منافسات قرعة كأس العالم للأندية، الخميس المقبل الموافق 7 سبتمبر الجاري، إلا أن “فيفا” قرر تقديم موعد القرعة 48 ساعة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مونديال العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

عدد الأندية المشاركة في مونديال السعودية

ويشارك في مونديال العالم للأندية بالسعودية "2023"، 7 فرق، مقسمة من قارات مختلفة سواء إفريقيا وعربيا وأسيويا وأوروبيا، فضلا عن أبطال أوقيانوسيا والكونكاكاف وكأس كوبا ليبرتاوريس.

وجاء تواجد الأندية المشاركة في مونديال الأندية بالسعودية “2023” على النحو التالي:

الأهلي.. بطل دوري أبطال أفريقيا.

مانشستر سيتي.. بطل دوري أبطال أوروبا.

اتحاد جدة.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المُستضيف).

أوكلاند سيتي.. دوري أبطال أوقيانوسيا.

ليون المكسيكي.. دوري أبطال الكونكاكاف.

لم يتحدد الفائز بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس.

أوراوا ريدز الياباني.. بطل دوري أبطال آسيا.