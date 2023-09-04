الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن الشعار الرسمي لمنافسات كأس العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم، الاثنين، عن شعار الجديد، لبطولة كأس العالم للأندية "2023".

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من مونديال العالم، في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وكشف الاتحاد السعودي، عن شعار كأس العالم الجديد للأندية، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على مواقع التدونيات الشهير "تويتر" سابقا، "إكس حاليا": من كورنيش جدة".

وأضاف: "نعلن لكم شعار كأس العالم للأندية 2023، كونوا على الموعد غدًا لنتعرف على مجريات القرعة".

واختتم قائلا: «هلا بالأبطال».

موعد قرعة كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام، صباح غدا الثلاثاء، قرعة الحدث العالمي بمدنية جدة بالسعودية، وذلك بحضور جميع ممثلي الفرق المشاركة في مونديال الأندية.

وكان من المفترض إقامة منافسات قرعة مونديال الأندية، الخميس القادم الموافق 7 من الشهر ذاته، قبل قرر "كاف"، بتغيير موعد القرعة في وقت سابق.

عدد الأندية المشاركة في مونديال السعودية

ويشارك في مونديال العالم للأندية بالسعودية "2023"، 7 فرق، مقسمة من قارات مختلفة سواء إفريقيا وعربيا وأسيويا وأوروبيا، فضلا عن أبطال أوقيانوسيا والكونكاكاف وكأس كوبا ليبرتاوريس.

وجاء تواجد الأندية المشاركة في مونديال الأندية بالسعودية “2023” على النحو التالي:

الأهلي.. بطل دوري أبطال أفريقيا.

مانشستر سيتي.. بطل دوري أبطال أوروبا.

اتحاد جدة.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المُستضيف).

أوكلاند سيتي.. دوري أبطال أوقيانوسيا.

ليون المكسيكي.. دوري أبطال الكونكاكاف.

لم يتحدد الفائز بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس.

أوراوا ريدز الياباني.. بطل دوري أبطال آسيا.

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