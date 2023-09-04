بمشاركة الأهلي.. الإعلان عن الشعار الرسمي لمنافسات كأس العالم للأندية 2023

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم، الاثنين، عن شعار الجديد، لبطولة كأس العالم للأندية "2023".

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من مونديال العالم، في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وكشف الاتحاد السعودي، عن شعار كأس العالم الجديد للأندية، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على مواقع التدونيات الشهير "تويتر" سابقا، "إكس حاليا": من كورنيش جدة".

وأضاف: "نعلن لكم شعار كأس العالم للأندية 2023، كونوا على الموعد غدًا لنتعرف على مجريات القرعة".

واختتم قائلا: «هلا بالأبطال».

من كورنيش جدة 🌊🇸🇦



نعلن لكم شعار كأس العالم للأندية 2023 🌟

كونوا على الموعد غدًا لنتعرف على مجريات القرعة ⚡️#هلا_بالأبطال

⁦#Clubwc pic.twitter.com/UId8JE3d7E — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 4, 2023

موعد قرعة كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تقام، صباح غدا الثلاثاء، قرعة الحدث العالمي بمدنية جدة بالسعودية، وذلك بحضور جميع ممثلي الفرق المشاركة في مونديال الأندية.

وكان من المفترض إقامة منافسات قرعة مونديال الأندية، الخميس القادم الموافق 7 من الشهر ذاته، قبل قرر "كاف"، بتغيير موعد القرعة في وقت سابق.

عدد الأندية المشاركة في مونديال السعودية

ويشارك في مونديال العالم للأندية بالسعودية "2023"، 7 فرق، مقسمة من قارات مختلفة سواء إفريقيا وعربيا وأسيويا وأوروبيا، فضلا عن أبطال أوقيانوسيا والكونكاكاف وكأس كوبا ليبرتاوريس.

وجاء تواجد الأندية المشاركة في مونديال الأندية بالسعودية “2023” على النحو التالي:

الأهلي.. بطل دوري أبطال أفريقيا.

مانشستر سيتي.. بطل دوري أبطال أوروبا.

اتحاد جدة.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المُستضيف).

أوكلاند سيتي.. دوري أبطال أوقيانوسيا.

ليون المكسيكي.. دوري أبطال الكونكاكاف.

لم يتحدد الفائز بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس.

أوراوا ريدز الياباني.. بطل دوري أبطال آسيا.