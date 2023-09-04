بمشاركة الأهلي.. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

أصبح البحث عن موعد قرعة كأس العالم للأندية "2023"، المزمع إقامته بالسعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 20 ديسمبر المقبل، هو المسيطر الأول، على محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

قرعة كأس العالم للأندية 2023

ويأتي ذلك، نظرا لتواجد المارد الأحمر، كممثلا عن الكرة المصرية في المحافل العالمي للأندية، بعد نتائجه المميزة على مدار السنوات الأخيرة بالقارة السمراء.

وتعد مشاركة الأهلي، بكأس العالم للأندية، هي التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء والرابعة على التوالي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، في النسخة الأخيرة، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن تقام قرعة مونديال العالم للأندية "2023"، غدًا الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر الجاري، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان من المفترض إقامة منافسات قرعة مونديال الأندية، الخميس القادم الموافق 7 من الشهر ذاته، قبل قرر "كاف"، بتغيير موعد القرعة في وقت سابق.

عدد الأندية المشاركة بمونديال السعودية 2023

ويشارك في النسخة المقبلة، من مونديال العالم للأندية بالسعودية “2023”، 7 فرق من قارات مختلفة، إفريقيا وأوروبيا وعربيا، فضلا عن أبطال قارة أسيا وأوقيانوسيا والكونكاكاف وكأس كوبا ليبرتاوريس.

وجاء تواجد الأندية في مونديال العالم للأندية بالسعودية “2023” على النحو التالي:

الأهلي.. بطل دوري أبطال أفريقيا.

مانشستر سيتي.. بطل دوري أبطال أوروبا.

اتحاد جدة.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المُستضيف).

أوكلاند سيتي.. دوري أبطال أوقيانوسيا.

ليون المكسيكي.. دوري أبطال الكونكاكاف.

لم يتحدد الفائز بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس.

أوراوا ريدز الياباني.. بطل دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية “2023”

وتقام المباراة الافتتاحية من مونديال الأندية، يوم 12 ديسمبر المقبل، حيث تجمع بين اتحاد جدة السعودي، البلد المستضيف للحدث العالمي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

بينما تنطلق مباريات الدور التالي، في الخامس عشر من الشهر ذاته، بمواجهة تجمع الفريق أ × الفريق ب – الفريق ج × الفريق د.

أما مواجهتي نصف النهائي، تقام على مدار يومين 18 و19 ديسمبر 2023، بين ممثل أمريكا الجنوبية مع الفائز من إحدى مباراتي الدور ذاته، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع الفائز من إحدى مباراتي الدور ذاته أيضا.

بينما تختتم نسخة مونديال العالم للأندية بالسعودية، يوم 22 من الشهر نفسه، يسبقها مباراة المركز الثالث والرابع.