الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة الأهلي.. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أصبح البحث عن موعد قرعة كأس العالم للأندية "2023"، المزمع إقامته بالسعودية، خلال الفترة من 12 وحتى 20 ديسمبر المقبل، هو المسيطر الأول، على محركات جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية.

قرعة كأس العالم للأندية 2023

ويأتي ذلك، نظرا لتواجد المارد الأحمر، كممثلا عن الكرة المصرية في المحافل العالمي للأندية، بعد نتائجه المميزة على مدار السنوات الأخيرة بالقارة السمراء.

وتعد مشاركة الأهلي، بكأس العالم للأندية، هي التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء والرابعة على التوالي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، في النسخة الأخيرة، على حساب الوداد المغربي بمجموع المواجهتين ذهابا وإيابا (3/2).

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن تقام قرعة مونديال العالم للأندية "2023"، غدًا الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر الجاري، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكان من المفترض إقامة منافسات قرعة مونديال الأندية، الخميس القادم الموافق 7 من الشهر ذاته، قبل قرر "كاف"، بتغيير موعد القرعة في وقت سابق.

حسام غالى ممثلًا للأهلى فى قرعة كأس العالم للأندية

بمشاركة الأهلي.. موعد قرعة كأس العالم الجديد للأندية 2023

عدد الأندية المشاركة بمونديال السعودية 2023

ويشارك في النسخة المقبلة، من مونديال العالم للأندية بالسعودية “2023”، 7 فرق من قارات مختلفة، إفريقيا وأوروبيا وعربيا، فضلا عن أبطال قارة أسيا وأوقيانوسيا والكونكاكاف وكأس كوبا ليبرتاوريس.

وجاء تواجد الأندية في مونديال العالم للأندية بالسعودية “2023” على النحو التالي:

الأهلي.. بطل دوري أبطال أفريقيا.

مانشستر سيتي.. بطل دوري أبطال أوروبا.

اتحاد جدة.. بطل الدوري السعودي (ممثل البلد المُستضيف).

أوكلاند سيتي.. دوري أبطال أوقيانوسيا.

ليون المكسيكي.. دوري أبطال الكونكاكاف.

لم يتحدد الفائز بلقب كأس كوبا ليبرتادوريس.

أوراوا ريدز الياباني.. بطل دوري أبطال آسيا.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية “2023”

وتقام المباراة الافتتاحية من مونديال الأندية، يوم 12 ديسمبر المقبل، حيث تجمع بين اتحاد جدة السعودي، البلد المستضيف للحدث العالمي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

بينما تنطلق مباريات الدور التالي، في الخامس عشر من الشهر ذاته، بمواجهة تجمع الفريق أ × الفريق ب – الفريق ج × الفريق د.

أما مواجهتي نصف النهائي، تقام على مدار يومين  18  و19 ديسمبر 2023، بين ممثل أمريكا الجنوبية مع الفائز من إحدى مباراتي الدور ذاته، ومانشستر سيتي الإنجليزي مع الفائز من إحدى مباراتي الدور ذاته أيضا.

بينما تختتم نسخة مونديال العالم للأندية بالسعودية، يوم 22 من الشهر نفسه، يسبقها مباراة المركز الثالث والرابع.

موعد قرعة كأس العالم للأندية الاهلى قرعة كأس العالم للأندية 2023 موعد قرعة مونديال الأندية 2023 قرعة كأس العالم للأندية موعد قرعة مونديال الأندية بالسعودية

مواد متعلقة

حسام غالى ممثلًا للأهلى فى قرعة كأس العالم للأندية

بمشاركة الأهلي.. موعد قرعة كأس العالم الجديد للأندية 2023

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2024 وتوقيت انطلاق البطولة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 وعدد الفرق المشاركة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

خلال زيارته المستشفى المصرى القبطى فى نيروبى.. مدبولى: فخور بهذا الصرح الطبى المصرى الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص