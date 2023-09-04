الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حسام غالي ممثلًا للأهلي في قرعة كأس العالم للأندية

حسام غالي
حسام غالي

قرر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، تكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، بالسفر إلى المملكة العربية السعودية والحضور ممثلًا عن النادي في قرعة كأس العالم للأندية، والتي تجرى غدًا لتحديد المواجهات بين الفرق المتنافسة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية

ومن المقرر أن تسحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023 غدًا الثلاثاء 5 سبتمبر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 يذكر أن الأهلي يشارك في مونديال الأندية بصفته بطل إفريقيا بجانب أبطال بقية القارات ونادي اتحاد جدة ممثلًا للدولة المنظمة.

وتستضيف جدة بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 12 و20 ديسمبر المقبل.

وحسم الأهلي تأهله لبطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والثالثة على التوالي بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية للبطولة والتي استضافها ملعب مركب محمد الخامس بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

وكان الفريق قد خاض مرانه بالأمس على فترتين صباحًا مساءً، وشهد التركيز على الجوانب البدنية.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد. وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد. 

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري. 

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

حسام غالى الاهلى قرعة كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية مونديال الاندية

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